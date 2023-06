Ioana State, moment de stand-up despre peripețiile din copilărie în ediția specială iUmor

Sezonul 14 iUmor a ajuns la penultimul episod care se anunță a fi unul la înălțimea glumelor ce asigură adevărate terapii prin comedie. Hohotele de râs vor fi asigurate atât de foști concurenți ai show-ului, însă, și de invitați speciali. Printre aceștia din urmă se numără și Ioana State, care a pregătit un moment de stand-up despre peripețiile din copilărie și o întâmplare care i s-a întâmplat de curând. În fața juraților iUmor vor reveni TB West & Dr Fun, care formează trupa Berrari, și Tudorel Popa. Cei trei au făcut un show uimitor și cred că au șanse să câștige premiul de 10.000 lei, pus în joc în Gala Combinațiilor Explozive, o ediție specială marca iUmor.

În timp ce în backstage-ul iUmor magicianul Robert Tudor are misiunea de „a le administra“ concurenților tratamentul „comedy magic“, pe scenă, această responsabilitate i-a revenit Ioanei State, care a acceptat rolul de invitat special în cadrul Galei Combinațiilor Explozive. Numărul de stand-up și l-a construit în jurul anumitor experiențe din copilărie, iar poveștile despre diferite preparate culinare nu au lipsit. „Eu poftesc până și la pandișpan, serios. (…). E cea mai tristă prăjitură, n-are nimic pe ea, e o cocă galbenă, umflată, zici că e boală de ficat. (…). Acum vreo două săptămâni am fost la Parlament în vizită cu niște prieteni de-ai mei. O vizită normală la Parlament – mergi juma’ de oră pe acolo, iar la un moment dat, pe un colț, o cantină de la parlamentari. Când mă uit în vitrină: ditamai tava cu pandișpan. Eu am rămas, ăia zic: «Ioano! Vrei pandișpan?» și le răspund: «Da, da, da»“, a spus vedeta care a împărtășit și cum au reacționat prietenii ei când au revenit la ea.

Ioana State a mai dezvăluit că se numără printre oamenii cărora nu le place să împartă mâncarea, motiv pentru care, uneori, ea își comandă două porții pentru ca nimeni să nu se atingă de a ei. De altfel, i-a sfătuit pe jurați să procedeze la fel dacă vor să se bucure pe deplin de porția lor. „Suna cunoscut tot ce povestea. Parcă ai trăit experiența aia“, a mărturisit Delia la testimonial, iar Cătălin Bordea a declarat: „Ioana State este o comediantă extraordinară, talentată, cu niște punch-uri excelente – trebuie să le vinzi bine, asta este toată treaba“.

Artiștii din trupa Berrari și Tudorel Popa au făcut echipă și vor să câștige Gala Combinațiilor Explozive cu numărul pe care l-au creat. La început, Tiberiu Atarcicov, aka TB West, și Flavius Iuliu Urian, aka Dr Fun, au avut câte un mic roast pentru Delia și Cheloo. Rapperul i-a provocat pe cei trei să improvizeze un moment special, iar rezultatul i-a încântat pe toți. „S-a descurcat Tudorel, a adus și animalele în rap – asta e o chestie nouă“, a punctat Cătălin Bordea.

Ediția specială iUmor – Gala Combinațiilor Explozive – este înregistrată, iar concurenții au fost votați de oamenii aflați în public. Altfel spus: cel care va pleca acasă cu cecul de 10.000 de lei va fi desemnat de spectatorii care au privit show-ul de umor.