Iohannis călărește România needucată

La deschiderea noului an școlar, bravul nostru președinte Klaus Iohannis a mai făcut două nevăzute. A încălcat din nou Constituția făcând politică în fața elevilor și profesorilor. A criticat Guvernul, parte a războiului său de gherilă, ceea ce Legea Fundamentală interzice cu desăvârșire. Politica nu se face în școli. A doua nevăzută este însă primul semnal concludent că întâiul-stătător de la Cotroceni este un personaj cu un tupeu maxim. A vorbit - și încă pe larg - despre proiectul său numit „România educată”. Proiectul de țară al președintelui. Proiectul despre care, timp de patru ani, nu s-a mai auzit nimic.

Președintele Klaus Iohannis, răspunzând probabil numeroaselor semne de întrebare care vin din direcția societății civile, dar și a opozanților săi politici, a explicat la deschiderea noului an școlar că este într-un stadiu de finalizare al marelui său proiect de țară. Se numește „România educată”. Proiect lansat la începutul mandatului. Și despre care nu se mai știa nimic. Președintele a explicat faptul că ar fi avansat pas cu pas în realizarea acestuia. Aflăm cu surprindere că el s-a consultat în tot acest interval de timp de patru ani cu mii și cu zeci de mii de cadre didactice, de specialiști, de asociații ale dascălilor din întreaga țară, pentru a elabora un document solid. Un punct de plecare indispensabil pentru transformarea României sub aspect educațional. Ce frumos!

Eu unul sunt jurnalist. Un personaj, prin natura sa, curios. Atent la tot ce mișcă. Mai ales în plan politic. Și mai sunt un om extrem de sensibil în ceea ce privește această temă, a educației românilor. Și mai ales a educației tinerei generații. Mărturisesc că am fost stupefiat de afirmațiile președintelui Klaus Iohannis. În toți acești ani ai mandatului său, nu am auzit să fi existat vreun proces de consultări. Nu am auzit de mese rotunde inițiate pe această temă. Nici la Cotroceni, nici la nivelul inspectoratelor școlare, nici în universitățile țării și nici măcar peste hotare, acolo unde mai există nuclee ale inteligenței românești. Dacă ar fi existat o dezbatere, la baza ei ar fi trebuit să existe un document. Un proiect. Un ceva. Măcar un set de idei enunțate de la niveul instituției prezidențiale.

Klaus Iohannis a mințit la deschiderea noului an de învățământ. I-a mințit pe elevi și studenți. A mințit cadrele didactice. A mințit opinia publică internă și externă. S-a exprimat ca și când ar fi un om profund implicat în revoluționarea României sub aspect educațional. Ca și când ar fi transpirat timp de patru ani, construind cu modestie, dar cu perseverență, un proiect generos. Care, în curând, ar urma să fie lansat. Și implementat. Pentru că, nu-i așa, el se bucură de consensul a zeci de mii de persoane cu care președintele s-a consultat. Dacă însă nu există nimic din toate astea, atunci care este singura concluzie rezonabilă la care putem ajunge?

Concluzia este că domnul președinte Klaus Iohannis este un mare șmecher. El a înțeles că este mult mai ușor să călărești o Românie needucată, decât să manipulezi o masă de cetățeni instruiți, care înțelege ce se întâmplă în jurul ei și, mai ales, înțelege să participe în mod conștient și inteligent la construcția unei civilizații. Zilele trecute, Klaus Iohannis i-a încurajat pe demonstranții din 10 august. A făcut-o știind exact despre ce este vorba. Pentru că președintele este cel mai informat om din România. I-a încurajat în primul și în primul rând pe organizatori. Asăzi se dovedește că organizatorii cei din umbră, pentru că oficial demonstrația a fost neasumată și, deci, ilegală, sunt câțiva tineri drogați. Nu simple victime ale stupefiantelor. Ci personaje care au creat un cult și o cultură a consumului de droguri. Și care dezvoltă chiar și teorii de tip inițiatic în acest sens. Cu multă nonșalanță. Cu multă dezinvoltură. Armata #Rezist, cu ajutorul căreia Klaus Iohannis intenționează să dărâme Guvernul și să radă de pe fața pământului actuala majoritate parlamentară, are în nucleul ei o mică și eficientă organizație transnațională, care se ocupă cu traficul de droguri. Interesant este că aceste organizații primesc donații de la românii din Diasporă, oameni bine intenționați, care

își imaginează că finanțează astfel o mare mișcare populară, menită să combată corupția și să susțină statul de drept. În realitate, este finanțat traficul criminal, transfrontalier cu stupefiante, căruia îi cad victimă sute de mii de tineri români.

Parte semnificativă a „României educate” despre care ne vorbește președintele Klaus Iohannis într-un proiect de țară, care nu are nici început, nici conținut și nici sfârșit. E mai ușor să conduci o masă de oameni abulici, decât români bine educați, care înțeleg ce înseamnă democrația și mecanismele democratice. În general vorbind, e mai ușor să călărești, decât să conduci cu adevărat o țară.