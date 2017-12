Iohannis contra Ponta, în scandalul defrișărilor ilegale

18:09:47 / 15 Mai 2015

apropos de ponta

El in vizita in rusia, cere audienta la min. lor de externe, Lavrov. Asta vine, da mana cu el, se uita in spatele lu' ponta si zice: 'stapanii tai americani unde sunt, ca altfel nu vorbim' si pleaca. Xeroxu' psd mai sa lesine...