Iohannis: „Dacă e nevoie de remaniere, remaniere să fie“

După vizita la fabrica Ford efectuată alături de premierul Mihai Tudose, preşedintele Klaus Iohannis a făcut anunţul zilei. Şeful statului a mărturisit că a discutat cu premierul, care i-a prezentat toate opţiunile sale şi susţine că e de părere că prim-ministrul este de bună credinţă.

"Înţeleg că domnia sa va face un test total astazi, putin mai tarziu. Asta cu promisiunile, nu cred ca trebuie sa exageram. Am discutat foarte aplecat asupra acestor chestiuni. (...) Eu am discutat cu premierul şi mi-a prezentat opţiunile domniei sale, dar aceste lucruri nu le voi anunţa eu. E treaba altora. M-aţi întrebat de remaniere..Cred că premierul e de bună credinţă şi doreşte o echipă performantă. Şi românii. Şi eu, aproape la un an de la câştig alegerilor, aşteptăm ca PSD să vină cu rezultate tangibile şi dacă o remaniere va face asta, remaniere să fie.", a mărturisit Klaus Iohannis.