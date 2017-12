Iohannis despre Parlament: Mai bine stateau acasă în ultimele două luni

Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou miercuri seara Parlamentul și inițiativele sale populiste, afirmând că aleșii ''mai bine stateau acasă în ultimele două luni şi îşi pregăteau campania'' decât să încerce să ''mituiască electoratul''.

''Fără să ai un crez, să îţi defineşti valorile în care crezi nu poţi să faci politică de succes, poţi să faci politică de partid doar pe considerentul «hai să dăm salarii şi pensii că vin alegerile şi pe urmă vedem cum o scoatem» . Pur şi simplu nu funcţionează şi alegătorii - dacă aţi urmărit ultimele sondaje - sunt foarte nemulţumiţi de întreaga abordare politică. Cam în jur de 70% sunt nemulţumiţi (de direcţia în care merge România-n.r.), şi din acest motiv sunt nemulţumiţi - că avem un parlament care în prag de alegeri se comportă ciudat. Dacă în timpul mandatului normal până să ajungă să dezbată o lege (…) durează luni de zile, câteodată ani, iată că propuneri care vizează domenii grele trec în două, trei zile. Și pentru un necunoscător, neiniţiat este ciudat şi cu atât mai ciudat devine dacă vezi că de fapt vor să mituiască electoratul, aşa se numeşte faptul că vrei să dai cu câteva săptămâni înainte de alegeri anumite beneficii electoratului. Este evident că nu ţine de ceea ce trebuie să facă Parlamentul dacă ar fi foarte responsabil. Din acest motiv am spus că îmi pare rău acest parlament a devenit un parlament populist, electoralist şi mai bine stateau acasă în ultimele două luni şi îşi pregăteau campania'', a spus președintele în cadrul unei discuții cu studenți ai facultăților de științe politice din Capitală.

El a arătat că acest parlament și-a dovedit limita și s-a declarat ''moderat optimist'' față de viitorul Legislativ.

Șeful statului a menționat că au fost partide care au acționat doctrinar, dar sunt și mulți politicieni care ''nu prea mai au un interes deosebit pentru doctrina partidului atâta cât mai există și acționează populist, electoralist, de la sezon la sezon''.

''Am văzut foarte clar că un guvern de stânga a luat măsuri de dreapta, cum am avut și guverne de dreapta care s-au ținut mai mult de măsuri de stânga. Asta arată încă o dată de ce este nevoie de o întărire a doctrinei, altfel ajungem la ceea ce aproape că avem și este păcat că avem, partidele uneori nu se comportă ca și partide politice, ci se comportă ca niște găști. O gașcă este un grup de oameni care vor sa își câștige un anumit avantaj indiferent de metoda de abordare, vorbesc în politică, desigur. Și atunci cred că nu ne face bine transformarea partidelor în găști, ci ne-ar face bine o întărire doctrinară chiar dacă mulți politicieni consideră ca asta este o viziune prea conservatoare, din secolul trecut'', a conchis Iohannis.