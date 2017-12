Iohannis fuge la Strasbourg de ziua Micii Uniri

11:46:46 / 15 Ianuarie 2017

Pentru postacul PSD-ist

Nu stiu cu ce te ocupi insa, la cat timp ai sa scrii atatea comentarii la atat de multe articole sub atat de multe nume banuiesc ca esti fie asistat social fie pensionar ... ideea este ca esti un exponent de seama al masei de vot a lui Liviu, ca discursul tau vulgar intra in rezonanta cu sentimentele tuturor privitorilor la televiziuni conduse de condamnati penali sau dati in urmarire si ca acest ziar, prin numarul mic de cititori nu iti ofera acoperirea media pe care o meriti ... de aceea, eu iti sugerez sa iti faci propria fituica, cu un nume sugestiv - daca imi permiti as sugera Vocea Romanului Obidit - in care sa injuri si sa trimiti la origini pe toti dusmanii poporului, ai PSD si conducatorului iubit, Liviu Magnificul ... succes!