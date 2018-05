Iohannis își lansează autobiografia. Deja?

22:25:06 / 19 Noiembrie 2014

Eroii Romaniei

Un Bravo !!! pentru alegatorii Romani care s-au trezit, si un maaaaaaree Bravoooo !!! pentru Tineretul (cu T mare) din tara si din diaspora, care a dat o lectie celor care de 25 e ani ii voteaza tot pe aceiasi, si partidelor conducatoare (hotiiii !!!, banditiii !!!, coruptiii!!!, mafiotiii,) de pina acum, ca asa nu le mai merge. Am presimtit si chiar m-am exprimat dupa evenimentele din tarile Arabe unde tineretul cu internetul a detronat regi, ca aceasta va avea ecou si in tara noastra Dar la o asemenea amploare nu m-am asteptat. Aceasta mi-a reamintit ca si revolutia tot de ei a fost castigata, pentru care au fost rasplatiti cu calificativul de golani de cei care si-au insusit revolutia. Ica o data ii felicit pe cei care vor intra in istoria Romaniei, despre care vor invata copii lor la scoala ca au avut vointa si curajul, si in mod civilizat si legal au schimbat directia Romaniei. Presedintele Klaus Johannis sa considere ca acestia toti sunt copii lui care i-au dat increderea lor de a le schimba viitorul si pentru care el si-a asumat o mare obligatie. Cand vreodata va fi in cumpana de a lua o decizie sa se gandeasca ca decizia sa fie pentru copii lui. Parintii acestor tineri care au votat altcumva decat ei sa ia aminte ca acestia sunt eroii Romaniei si ca a venit timpul sa mai asculte si ei de copii lor nu numai copiii de ei. Mircea Moise http://alegerile-prezidentiale-2014-ro.ibk.me