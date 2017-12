Iohannis îi calcă pe urme lui Băsescu

16:31:01 / 31 Iulie 2015

Fiecare cu romania lui

Presedintele Iohanis are tot dreptul sa-si faca vacanta de vara la NEPTUN ca aceasta statiune a fost CREATA de POPORUL ROMAN SUB POTRONAJUL lui Ceausescu ca sa aiba unde se odihni seara cand venea dela recoltat de pe CAMPURILE DOBROGENE, plin de praf si de mizerie,.Parerea mea ar fi sa va lasati de scris asemenea articole ca nu va face bine,. Este posibil ca si Iohanis sa mearca pe campuri si sa vada daca mai e ceva de recoltat din paioase si daca restul Culturilor nu s-au ars de razele solare care asteapta sa fie irigate ca acum 25-30 de ani,. Aveti atatea de scris , doar sa va duca capul,. Iohanis face ce vrea pentru-ca e impins de IRESPONSABILII DIN PSD. in FRUNTE CU batranul Ilici,Papagalul de ponta si puscariasul de dragnea,.La ora acuala Romania nu are decat un SINGUR OM LUCID, ECHILIBRAT si STAPAN pe VORBA si PE FAPTA NUMIT =CALIN POPESCU TARICEANU,. REstul sunt niste HARCIOGI IN FRUNTE cu ce care la 50 de ani s-an casatorit a doua oara ca doar nui asa ca romania are astazi un Mihai VITEZU , care din pacate este tot un prostanac oltean ca toti cei care azi conduc tara,.