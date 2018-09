Iohannis îi pune în PERICOL pe români! Iar îngreunează rectificarea bugetară

20:59:38 / 04 Septembrie 2018

Aceeasi manipulare ordinara, marca Telegraf

Spuneti ca " românii vor suferi din toate punctele de vedere, dat fiind faptul că, domenii precum Sănătatea și Educația vor avea de suferit enorm în lipsa fondurilor" in timp ce s-a mentionat foarte clar că avizul CSAT este obligatoriu DOAR atunci când se discută bugetele instituţiilor din domeniul securităţii naţionale ... De ce vor suferi romanii, daca rectificarea este pozitiva si rectificarea pentru domeniile educatie si sanatate nu are nevoie de aviz? Pentru ca de fapt, banii necesari trebuie luati din alte parti, nu pentru ca ar dudui economia, cum se bat cu pumnii in piept guvernantii psd-isti ... Si pentru informarea voastra, acolo, in redactie, Iohannis nu face rau romanilor care l-au votat, ci marionetele din guvernul lui Dragnea, conduse de catre Tuta Absoluta.