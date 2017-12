Iohannis invită partidele parlamentare la Cotroceni, la discuții

Din ciclul „țara arde, baba se piaptănă”, președintele Klaus Iohannis i-a invitat pe reprezentanții partidelor parlamentare, săptămâna viitoare, la Cotroceni, la consultări pe tema finanțării Armatei. Mai precis, șeful statului vrea să fixeze 2% din PIB-ul României pentru Apărare în 2017, iar acest obiectiv să se păstreze încă cel puțin 10 ani. Având în vedere faptul că România nu se află sub amenințare externă directă, este prematur să se poarte discuții pe această temă. La ora actuală, în România, domenii precum Sănătatea sau Educația se confruntă cu probleme majore, însă șeful statului nu a scos niciun cuvânt despre acestea.

LIDERII PARTIDELOR, ÎN ȘIR INDIAN

Cu această ocazie, pe 12 ianuarie, șefii celor 11 partide parlamentare, împreună cu delegațiile, vor sta la coadă ore în șir la ușa lui Iohannis, așteptând, probabil, cu nerăbdare să discute cu acesta aspecte ce țin de apărarea României. Prima delegație care va intra pe ușa lui Iohannis va fi cea PSD, iar după jumătate de oră, discuțiile vor fi încheiate, urmând ca reprezentanții PNL să stea de vorbă cu președintele. Conducerile formațiunilor invitate la dezbateri nu și-au exprimat nicio părere vizavi de invitația lui Iohannis la Cotroceni, însă șefa PMP, Elena Udrea, este foc și pară pe succesorul lui Traian Băsescu, care a avut neobrăzarea să nu invite delegația Mișcării Populare. Udrea a scris pe contul său de Facebook că ceea ce a anticipat în campania electorală a început să prindă contur, odată cu instaurarea lui Klaus Iohannis la Cotroceni. „Iohannis nu a promis în campanie nici că îi va da jos pe Ponta şi Guvernul PSD, nici că se va lupta pentru statul de drept, nici că va continua susţinerea acordată Justiţiei de Traian Băsescu şi nici multe altele pe care acum votanţii i le cer supăraţi. În realitate, cei mai mulţi am votat anti-Ponta şi apoi am mutat toate dorinţele noastre asupra celui care a beneficiat de voturile noastre. Acum avem ceea ce eu am tot spus că se va întâmpla dacă el va fi ales, dar mulţi au ignorat: refacerea USL, parteneriat Iohannis - Ponta, schimbarea atitudinii Cotroceniului faţă de Justiţie, frăţia pentru putere a tuturor acestora sub sloganul "să fie linişte, ne-am săturat de gălăgia făcută de Traian Băsescu". Aşa că... să ne fie de bine!”, a declarat Udrea.