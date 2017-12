Iohannis, la bilanțul Ministerului Public: Nimeni nu ester mai presus de lege

23:09:40 / 07 Martie 2017

Pentru nicu duru

astia care-l pupa-n kur pe liviu si celalalt individ veros si libidinospe nume kalin,sunt aici pe site "la komanda".de fapt "idiotii" astia sunt platiti cred eu de membrii din latrina psd.e asa o infectie in psd la ora actuala ca nici cel mai destept lider al lor n-o sa-i scape de falimentul politic.eu cred ca sunt distrusi,morti politic si o sleahta de banditi care nu vor mai obtine votul oamenilor in viitor.si asta pentru ca sunt un partid de banditi prin definitie.iar boul ala care comenteaza mereu anti-justitie,ala e din n.k.v.d-ul psdist.sa auzim de bine!