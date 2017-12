Iohannis nu a combătut OUG 13 și la CCR. Ghinion!

09:03:03 / 09 Februarie 2017

Ce inseamna un ziar obiectiv!

" Ghinion"? Voi spuneti asta sau e mesajul cuiva de la Poarta Alba? Si daca s-ar fi dus la CCR ce ati fi titrat, ca incearca sa influenteze decizia unor judecatori? Si pana la urma, nu are importanta daca guvernul are sau nu dreptul sa dea acea ordonanta - nu pentru asta au iesit oamenii in strada ... ci pentru continutul acesteia si pentru efectele pe care ea le produce ... presedintele a incercat, prin mijloacele pe care le- a avut la dispozitie, sa faca ca Oug sa fie retrasa