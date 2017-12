Iohannis nu administrează România; el cultivă Diaspora...

Nu știu cum se simt alții, dar eu mă afund iremediabil în lehamite ori de câte ori președintele României, Klaus Iohannis, anunță cu emfază încă un proiect național ce are ca țintă Diaspora. Atât timp cât eu, unul, atunci când mă refer la Diaspora mă gândesc la românii stabiliți în străinătate, cu șanse minime de a reveni în țară. Nu are sens să amestecăm în Diaspora și românii care lucrează în afara granițelor pentru că nu au altă șansă de a duce un trai mai bun în țara administrată de Iohannis, nu-i așa? Această ultimă categorie de români poate fi introdusă mai degrabă la capitolul "Navigatori pe uscat" - familia e în țară (de multe ori copiii rămân în grija bunicilor), plătesc impozite și taxe pentru proprietăți pe care nu le-au vândut, după multe luni de muncă în condiții pe care numai ei le știu se întorc acasă să petreacă o scurtă perioadă alături de cei dragi pentru a lua iar calea pribegiei etc...

Revenind la Iohannis, omul a declarat duminică, de Ziua românilor de pretutindeni, că a cerut Guvernului o foaie de parcurs pentru a face din Diaspora o prioritate naţională, cu scopul de a folosi potenţialul românilor din afara graniţelor, fie întorcându-se în ţară, fie reprezentând imaginea României în exterior. "Știu că, prin muncă, tenacitate, ambiție și curaj, voi, românii plecați în afara granițelor, aduceți valoare comunităților în care trăiți și faceți cinste României, în numeroase domenii. M-aş bucura ca experienţa pe care aţi dobândit-o în străinătate să poată fi pusă în slujba ţării noastre", a declarat Iohannis. Președintele ar trebui să știe că Diaspora o duce bine. Mult mai bine decât cei pe care el îi guvernează. Are școli mai bune pentru copii, sisteme de învățământ mai eficiente, are străzi fără gropi-ghiveci pentru puieți, are sisteme sanitare performante, venituri decente și traiuri așijderea. Așa că, domnule președinte, întoarceți-vă fața și către cei pe care teoretic ar trebui să-i conduceți. Câtă vreme sunteți președinte al României și nu lider al lumii libere, nu trebuie decât să vă faceți treaba. Dați-le celor care "și-au luat țara înapoi" o viață decentă și educație demnă de un viitor sigur și civilizat și s-ar putea să constatați cu surprindere că unii dintre românii pe care îi vizați se restabilesc natural în interiorul granițelor țării. Dar pentru toate astea să știți că e nevoie de mai mult decât câteva cuvinte frumoase și rare rostite o dată în an, de Ziua românilor de pretutindeni. Cât despre cei cinstiți și onești care vor opta să rămână în Diaspora, aceștia au dat dovadă de tenacitate, ambiție și curaj înainte de a deveni dvs. președinte și vor genera valoare în comunitățile din care fac parte mult după ce președinția dvs. va fi oale și ulcele...

În loc de concluzie, Diaspora o duce bine, domnule președinte, datorită celor care o guvernează. Ocupați-vă mai mult de non-Diaspora, pentru că asta puteți face, e în fișa postului dvs...