Iohannis: nu vor exista tăieri de salarii în sistemul bugetar

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că atâta timp cât mai are un cuvânt de spus nu vor exista tăieri de salarii în sistemul bugetar.

"Este într-adevăr o discuţie în spaţiul public care, după părerea mea, a luat-o într-o direcţie complet greşită. Situaţia economică în România este bună. Avem creştere economică, avem dezvoltare, cu toate că suntem în mijlocul mai multor crize generate în principal de războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. În acelaşi timp, România dispune de oportunităţi imense de a obţine bani europeni. Acum ceva vreme, când s-au negociat fondurile europene şi fondurile pentru PNRR, am fost cu o echipă la Bruxelles unde am negociat patru zile şi patru nopţi şi am obţinut atunci 80 de miliarde de euro.