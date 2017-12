Iohannis respinge propunerea lui Ponta pentru Transporturi

08:08:00 / 16 Iulie 2015

meritocratie ? nici vorba

Idealul " liderilor " este sa aiba in subordine indivizi cat mai nepricepiti si docili , usor de manipulat . Fenomenul se manifesta in special in politica . Se duc lupte crancene in si intre partide cu scopul de-a alege la conducerea statului in variatele sale domenii , pe cei mai prosti si incompetenti . Cand se gaseste prostul visat , idiotul ideal , este propus sau numit in functie , de dorit in cea mai inalta . Acestora , poporul le zice " oameni de paie " . Slava Domnului , Romania , partidele , nu duc lipsa de asemenea specimene . In Romania se ignora faptul ca esti numit in functie pentru ca sti ce trebuie sa faci , nu ca sa inveti ce sa faci . Mai grav este faptul ca numit in functie , individul se apuca imediat de furat , nu de invatat .