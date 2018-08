Iohannis s-a abonat la CCR! A atacat legea administraţiei publice locale

06:44:49 / 16 Iulie 2018

SĂLĂȘLUIEȘTE IN PREȘ UL PDL PNL CIUMA NEAGRĂ

Se vede și de pe lună.Numai un tâmpit retardat mintal nu poate înțelege că actualul președinte se joacă cu constituția cu răbdarea Românilor care nu vor mai alege un astfel de preș ... După ce am scăpat de un preș bețivan care a creat statul mafiot stat PARALEL... Ne-am pricopsit cu acest vlajgan care a făcut din instituția prezidențială un talcioc un preș care se comportă că un lider de partid al.... Opoziției.!!!!..Nu mai REPREZINTĂ VOINȚA Poporului ci anumite interese oculte...Prin cea a ce întreprinde pune in discuție dacă mai avem nevoie de parlament ?.. PDL PNL CIUMA NEAGRĂ vrea sa ne întoarcă la Dictatură.Ori așa ceva nu se mai Poate.Parlamentul e organul legislativ suprem al Țării..Și acest nenorocit de preș de partid nu recunoaște voința poporului care la ultimele ALEGERI au votat PSD și nu PDL PNL CIUMA NEAGRĂ...Prim contestarea deciziei Parlamentului nu face altceva decât să amâne intrarea în vigoare a legilor care ar duce la un trai mai bun poporului și la ELIMINAREA Abuzurilor din JUSTIȚIE care au dus încrederea în justiție la cel mai scăzut nivel din ultimii 18 ani....Ori cum aceste legi vor intra in vigoare cu toată opoziția preșului elefant roz dulapul săsesc...Cel care are imense probleme cu legea . Dosarul în care a intrat în posesia caselor din Sibiu (prin fals ) e în curs de soluționare .