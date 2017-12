Iohannis, supărat că noul Cod Fiscal nu e al PNL?

08:52:12 / 27 Iulie 2015

IOHANNIS

Nu va plac , nu v-am votat , iar inexplicabila dvs. alegere in functia de presedinte al Romaniei a fost pentru mine un soc .Am .stiut imediat ca tara asta a gresit si ca este in pericol . Acum, domnule presedinte ati aratat ca temerile mele au fost justificate .