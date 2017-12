Iohannis: Unirea cu Barasabia este posibilă, dar nu în viitorul apropiat

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că o unire cu Basarabia este posibilă, dar nu în viitorul apropiat, afirmând că trebuie întrunite mai multe condiţii preliminare.

'' Această temă este una care mi-e foarte dragă, cu toate că majoritatea analiștilor nu mă identifică ca un politician care are aplecare spre Moldova sau spre politica față de Moldova, dar am. (...) Eu cred că o unire cu Barasabia este posibilă, dar în acelaşi timp nu cred că este posibilă în viitorul apropiat. Pentru a face in proiectul unirii unul de succes trebuie să fie întrunit câteva condiţii preliminare'', a afirmat preşedintele, solicitat să comenteze posibilitatea unirii în cadrul unei discuții cu studenți ai facultăților de științe politice din Capitală.

Klaus Iohannis a subliniat că în primul rând trebuie ca românii să îşi dorească aşa ceva, în al doilea rând trebuie ca şi oamenii din Moldova să vrea, iar în al treilea rând nici România şi nici Republica Moldova nu trebuie să mai aibă dispute pe propriul teritoriu care sunt jurisdicţie internaţională.

''După ce rezolvăm aceste chestiuni şi Moldova devine mai solidă instituţional şi democatic este foarte posibil ca un astfel de proiect să înceapă şi să fie încununat de succes, dar fără a avea condiţiile minimale îndeplinite rămâne un deziderat frumos'', a spus el.

Întrebat cum ar trebui să se poziţioneze România în situaţia în care în Republica Moldova alegerile vor fi câştigate de Igor Dodon, în contextul declaraţiilor anti-europene ale acestuia, Iohannis a apreciat că alegerea aparţine moldovenilor, iar ''când vine vorba despre alegeri poporul întotdeauna are dreptate''.

''Pe de altă parte România şi Moldova au o relaţie foarte strânsă, specială (…) avem multă istorie comună, multă istorie comună şi cred că o să avem în continuare şi un viitor comun. Suntem vecini, avem atâtea lucruri în comun încât trebuie să vedem cu reuşim să facem ceva serios prin această relaţie. (...) Au fost nenumărate mișcări, eu le-am numit cvasi-unioniste, care au clamat că vor să ajute unificarea, dar, în realitate, vedem acum, la alegeri, că multe din ele și multe din aceste acțiuni n-au făcut decât să îndepărteze moldovenii de România, nu au făcut decât să îi enerveze pe moldoveni.'', a adăugat șeful statului.

Preşedintele a criticat faptul că intervenţia României în Republica Moldova din 1990 până în prezent a fost ''cel puţin ineficientă''.

''S-au creat şi cu ajutorul politicienilor din România partide pro-europene care chiar au ajuns la guvernare, dar am ajuns într-un punct în care aceste formaţiuni pro-europene nu prea mai găsesc suficienţi alegători (…)Concluzia este că în ultimii ani de foarte multe ori în loc să ajutăm Moldova, instituţiile moldoveneşti, partidele moldoveneşti, am ajutat persoane din Moldova, ori acele persoane câteodată au avut rezultate bune, câteodată au dus anumite proiecte politice în derizoriu'', a conchis Iohannis.