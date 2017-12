Iohannis vrea să se adreseze Parlamentului pe tema modificărilor Codurilor Penale

Aflat în război direct cu Guvernul pe tema modificărilor aduse Codurilor Penale, președintele Klaus Iohannis a trimis vineri o scrisoare președinților Camerei Deputaților și Senatului, prin care solicită ca marți, 7 februarie, să adreseze un mesaj în plenul reunit al Parlamentului. „În conformitate cu prevederile art. 88 din Constituția României, republicată, doresc să adresez Parlamentului un mesaj referitor la modificările aduse de către Guvern legislației penale, precum și la evenimentele generate de acestea. Vă propun ca data prezentării mesajului în ședința reunită a celor două Camere ale Parlamentului să fie data de 7 februarie 2017, ora 12.00“, este mesajul trimis de Iohannis către Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, președinții Camerei Deputaților și, respectiv, Senatului. Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constituţională a României cu privire la un conflict instituţional între Guvern, instituţiile de justiţie şi Parlament, după ce Executivul a adoptat ordonanţa de modificare a Codurilor Penale. În expunerea de motive, preşedintele Klaus Iohannis arată că decizia adoptării Ordonanţei de Urgenţă de către guvern este un abuz. „În consecinţă, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă, al cărei conţinut se îndepărtează atât de la necesitatea unei reacţii prompte, în vederea apărării unui interes public, cât şi de la argumentele prezentate în preambul, Guvernul a acţionat abuziv, arogându-şi competenţe pe care Constituţia nu i le conferă“, se arată în sesizare. De asemenea, şeful statului face referire şi la intenţia de a organiza un referendum. „Potrivit art. 2 din Constituţie, suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Considerând că unele dintre modificările preconizate au legătură directă cu eforturile României depuse în combaterea fenomenului corupţiei, la data de 24.01.2017 am iniţiat procedura de organizare a unui referendum de interes naţional pe tema: continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice. În acest sens, am solicitat consultarea Parlamentului care, potrivit Legii nr. 3/2000, are un termen de 20 de zile pentru a formula un punct de vedere. Menţionăm că, până la această dată, Parlamentul nu a transmis acest punct de vedere“, a scris preşedintele în sesizarea trimisă Curţii Constituţionale.

După „Guvernul meu“ și „Parlamentul meu“, șeful statului are și „românii mei“

Pentru că nu era de ajuns că în România lucrurile sunt inflamate, președintele Klaus Iohannis pune paie pe foc în plan internațional. Prezent la Malta, la reuniunea informală a Consiliului European, șeful statului a declarat că situația din România este "foarte complicată" și că "sute de mii de români de „ai mei“ (formulare dragă șefului statului, după modelul „Guvernul meu“ și „Parlamentul meu“, n.r.) sunt în stradă". „Am încredere în ei și cred în România", a declarat Iohannis presei vineri, în Malta. „Este un summit important. Așteptările sunt ridicate. Trebuie să găsim o cale bună pentru Europa și un drum bun spre (summitul de la) Roma", a declarat Iohannis, în limba engleză, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor la sosirea la reuniunea Consiliului European din La Valletta.