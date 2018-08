Iohannis: „Ziua Marinei ne arată valorile care ne unesc, în Centenarul României“

Ca în fiecare an, președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs în care a vorbit despre importanța acestei zile:



"Vă mărturisesc că, pentru mine, întâlnirea cu dvs. are o încărcătură specială în această zi. Reîntâlnirea cu oameni din toate colțurile țării care vin, în fiecare an, în număr așa de mare, e emoționantă. Evenimente precum cel de astăzi ne dovedesc puterea valorilor care ne unesc, în Centenarul României. Aniversarea trebuie să reprezinte pentru noi un moment de reflecție, astfel că toți care gândim și simțim românește să construim o Românie mai bună, pe care ne-o dorim cu toții.



Ne aflăm într-o regiune nu doar încărcată de istorie, dar care are și o importanță strategică pentru noi, mai ales că este unul volatil. Forțelor Navale le revine un rol foarte important în asigurarea suveranității și securității statului român. De altfel, evoluțiile din această regiune s-au aflat pe agenda summitului NATO de la Bruxelles de luna trecută.



Atenția acordată Mării Negre și menționarea sa repetată în documentele de la summit reprezintă importanța strategică pentru Alianță. Aceste hotărâri, care corespund întocmai intereselor României, vor conduce inclusiv la întărirea flancului estic al NATO.



Trebuie să fim realiști și să înțelegem contextul global în care ne aflăm astăzi. România rămâne, însă, o oază de stabilitate în zonă și un furnizor regional de securitate. E fundamental să avem capacitatea și înțelepciunea de a ne folosi atuurile pentru a ne consolidat poziția de partener NATO important. Sunt ferm convins că doar cooperarea internațională constituie soluția consolidării păcii și securității globale. Accentul pus pe dimensiunea economică a acestei cooperări poate aduce beneficii economice. Nu trebuie să uităm că Marea Neagră e o punte de legătură între Europa, Asia Centrală. România nu poate fi cu adevărat un actor regional fără o armată puternică, dotată cu tehnică militară modernă, bine instruite și capabile să facă față oricăror provocări.



Dragi marinari, această sărbătoare vă este dedicată în primul rând vouă. Marinarii, indiferent de țara de care aparțin, reprezintă o mare familie, care se ajută la nevoie. Fie că serviți în Marina Militară sau Civilă, reprezentați cei mai buni ambasadori ai țării noastre.”