Ion Barbu, dezamăgit după eșecul cu SC Bacău

Învinsă miercuri, pe teren propriu, de SC Bacău, scor 0-1 (Dumitriu 2), în etapa a 6-a din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul a pierdut și ultima șansă teoretică de a prinde un loc de promovare în prima ligă. Constănțenii rămân pe locul 6, ultimul din play-off, și au un program dificil în ultimele patru etape rămase din acest sezon. Mai mult, jocul prestat și atitudinea jucătorilor l-au dezamăgit pe antrenorul Ion Barbu, care a mărturisit că ia în calcul varianta de a pleca de pe banca tehnică chiar și înaintea finalului campionatului. „Am luat un gol foarte ușor, așa cum am mai primit și altele în acest sezon. Nici nu am avut șansă în acest meci, pentru că ne-am creat ocazii, dar, din păcate, norocul a ținut cu adversarii. Nu știu ce se va întâmpla în continuare, pentru că sunt foarte supărat. Eu o să rămân toată viața alături de Farul, cu sau fără contract, dar mă voi gândi ce voi face pe viitor. Nu plec acum, dar sunt foarte supărat din cauza situației de la club și de la echipă. Nu pot să zic că jucătorii nu și-au dorit victoria, dar mingea parcă nu a vrut să intre în poartă. Va fi foarte greu în ultimele etape, mai greu decât până acum, pentru că avem unii jucători aflați încă sub contract, dar care se gândesc să nu mai continue. Am încercat să vorbesc cu ei, să le explic că mai sunt doar patru etape și trebuie să jucăm, dar a venit această înfrângere dureroasă și nu știu ce se va întâmpla”, a spus Ion Barbu.

În ciuda eșecului, fostul căpitan al Farului a fost aplaudat de galerie, care i-a scandat numele la finalul întâlnirii. În schimb, fundașul Doru Bratu a avut un conflict cu fanii de la tribuna a II-a, aruncându-se multe vorbe grele. Nici președintele clubului, Auraș Brașoveanu, nu a scăpat de contestatari, fiindu-i cerută demisia din fruntea grupării de pe litoral.

Ruptura dintre jucători, staff tehnic și conducere a intervenit în ultimele zile, elevii lui Ion Barbu acuzând faptul că patronul Giani Nedelcu nu le ascultă doleanțele, după ce a fost ratat obiectivul din acest sezon, promovarea în prima ligă. „Se simt nebăgați în seamă. Eu am spus niște lucruri la supărare, dar, dacă tot am continuat în aceste momentele grele, merg până la capăt. Cu riscul să nu mai câștig niciun meci, rămân până în vară”, a explicat Barbu. În schimb, surse din cadrul clubului susțin că un nucleu de jucători a petrecut marți seară, înaintea meciului cu SC Bacău, până la ora unu și jumătate noaptea, chiar în cantonament. „Eu am avut o discuție cu care vor să plece, mi-au promis că vor rămâne și la meciul cu Academica Clinceni, pentru a nu desconsidera competiția, dar nu știu ce se va întâmpla de săptămâna viitoare”, a spus Brașoveanu.

Citeşte şi:

FC Farul a rămas pe ultimul loc în play-off

Meci fără miză pentru FC Farul

Meciul FC Farul - SC Bacău se va juca miercuri

FC Farul țintește al doilea succes din play-off