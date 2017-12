Ion Barbu, noul antrenor al Farului

Fără şanse de promovare după ce a obţinut un singur succes în ultimele trei etape, şi acela la “masa verde”, FC Farul Constanţa a schimbat strategia pentru finalul acestui sezon. Astfel, conducerea grupării de pe litoral a decis să renunţe la serviciile lui Viorel Tănase şi să-l numească în funcţia de antrenor pe fostul secund Ion Barbu. Jucător emblematic pentru FC Farul în ultimul deceniu, Barbu are 35 de ani şi s-a retras din activitatea competiţională la începutul acestui an.

„Este un moment delicat pentru echipă, pentru că s-a luat hotărârea de a schimba antrenorul. Vreau să le mulţumesc lui Viorel Tănase şi Tudorel Pelin pentru munca depusă la FC Farul. Şi-au dorit şi au încercat să îndeplinească obiectivul, dar în această meserie ai nevoie şi de noroc. Nu am ce să le reproşez, însă am simţit că este nevoie de o schimbare. M-am consultat cu ceilalţi membri din conducere, dar decizia în aparţine în mare măsură şi mi-o asum. Am fost nevoit să aleg între antrenor şi vestiar. Dacă nu schimbam antrenorul se luau măsuri drastice împotriva echipei. Am dat credibilitate vestiarului şi am renunţat la un antrenor bun. Vom vedea dacă a fost o alegere bună”, a declarat Marian Diaconescu, cel care îndeplineşte temporar funcţia de preşedinte al clubului, în absenţa lui Marcel Lică, internat în spital din cauza unor probleme de sănătate. „Nu suntem bucuroşi de schimbarea antrenorului, mai ales că am crezut mult că vom reuşi să promovăm. Ne-a îngrijorat, în primul rând, jocul echipei, nu rezultatele”, a adăugat vicepreşedintele Cristian Munteanu.

MISIUNEA LUI BARBU. Noul tehnician al Farului va avea drept obiectiv formarea unei echipe competitive şi promovarea de jucători tineri. „A venit vremea să-i dăm o şansă şi lui Barbu, un jucător reprezentativ pentru Farul. Sper ca echipa să aibă o descătuşare şi să înceapă să joace. Barbu are un contract pe un an şi jumătate şi trebuie să formeze o echipă competitivă. Până la finalul acestui sezon, toţi jucătorii vor primi şansa de a juca, iar selecţia lotului pentru sezonul următor o va face doar Barbu. El va decide cine vine şi cine pleacă. În vară, ne vom aşeza la masă împreună şi vom vedea ce putem face”, a spus Diaconescu. „Ne vom axa pe jucători tineri, iar în vară vom face dou-trei trialuri. Va fi un proiect pe termen lung, vom pune cărămidă peste cărămidă, iar dacă vom promova nu vom avea soarta celor de la Mioveni. Barbu cunoaşte bine vestiarul, este ataşat de club, iar misiunea lui este de a reda jucătorilor plăcerea de a juca”, a completat Munteanu.

„Mulţumesc conducerii pentru încrederea acordată. Este un vis realizat, dar nu în totalitate, pentru că marele meu vis este ca Farul să fie din nou pe prima scenă a fotbalului românesc. Am fost jucător, antrenor secund, acum principal şi cred că voi face faţă presiunii. Obiectivul meu este câştigarea tuturor meciurilor până la finalul sezonului”, a spus noul antrenor. Barbu va debuta mâine în noua postură, când FC Farul va întâlni, în deplasare, în etapa a 23-a a Ligii a II-a, pe Dunărea Galaţi, fosta echipă a lui Viorel Tănase.