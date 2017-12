Ion Barbu, revelaţia finalului de tur la FC Farul

Sosit la Constanţa în urmă cu zece ani, Ion Barbu a fost alături de FC Farul atât în momentele fericite, promovarea din anul 2000 şi finala de Cupa României din 2005, dar şi în cele triste, printre care şi retrogradarea din urmă cu un an şi jumătate. Ajuns la 33 de ani, fundaşul central nu a cedat nici în această vară, în ciuda problemelor financiare, dar nici la începutul turului, când a ajuns pe banca de rezerve. Convins că nu şi-a spus ultimul cuvânt, Barbu a tras tare la antrenamente şi a revenit în postura de titular, fiind unul dintre artizanii rezultatelor bune înregistrate de constănţeni la finalul primei părţi a campionatului. „Au fost fost moment când m-am gândit că nu voi mai apuca să joc, mai ales că am o vârstă înaintată şi s-a anunţat că se va pune baza pe tineret. În plus, am fost numit şi antrenor secund, primind şi alte responsabilităţi. Chiar şi aşa, am continuat să mă pregătesc exemplar la antrenamente, aşa cum am făcut-o pe tot parcursul carierei. Am simţit că încă mai pot juca, mai ales că duc o viaţă sportivă. Am crezut în şansa mea şi, când s-a ivit ocazia de a juca, am dat totul pe teren”, a spus fostul căpitan al grupării de pe litoral. Cu ajutorul său, FC Farul s-a putut lăuda cu una dintre cele mai bune defensive din Seria I a Ligii a II-a, constănţenii bifând o serie impresionată de meciuri pe teren propriu fără gol primit. „Apărarea a fost baza echipei, pentru că am reuşit de multe ori să scăpăm fără gol, dar sper ca din retur să meargă lucrurile mai bine şi în ofensivă. Puteam să încheiem turul şi mai sus de locul 8, în ciuda problemelor financiare prin care a trecut clubul. Dacă am fi avut arbitraje corecte în deplasare şi am fi beneficiat şi noi de acel cinci la sută acordat de către arbitri gazdelor, de cele mai multe ori, am fi adunat mai multe puncte. Oricum, am depăşit toate aşteptările, după felul în care s-a început acest campionat”, a explicat Barbu. Veteranul Farului este convins că formaţia de pe litoral poate fi o surpriză şi în retur, mai ales dacă se va rezolva situaţia financiară a clubului. „Dacă vin câţiva jucători, iar clubul nu va mai avea probleme cu banii, sunt sigur că vom termina campionatul în primele cinci locuri”, a adăugat Barbu.