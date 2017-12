Ion Besoiu şi Nicolae Breban, acuzaţi de colaborare cu fosta Securitate

Nicolae Breban, unul dintre cei mai importanţi şi prolifici prozatori români contemporani, a colaborat cu fosta Securitate, informează Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS). Direcţia de investigaţie a CNSAS a constatat că Nicolae Alexandru Breban a fost colaborator al fostei Securităţi, potrivit declaraţiilor făcute, ieri, de surse din CNSAS.

Decizia de colaborare în cazul Nicolae Breban a fost dată în martie. Pe 4 aprilie a fost înregistrat, la Curtea de Apel Bucureşti, dosarul în care CNSAS cere constatarea calităţii de colaborator al Securităţii a scriitorului. Primul termen în procesul dintre CNSAS şi Nicolae Alexandru Breban a fost stabilit de instanţă pentru 12 septembrie.

● Nicolae Breban - „Baltagul” ● Numele de cod al scriitorului era „Baltagul\". Conform CNSAS, acesta îi vorbea de rău la Securitate pe Paul Goma, Mircea Eliade sau Monica Lovinescu. „Paul Goma este lipsit de talent, dar ros de ambiţii. Monica Lovinescu este marcată de un anticomunism primitiv. Mircea Eliade nu are o cotă aşa ridicată în străinătate!\", spunea Breban.

În schimb, scriitorul Nicolae Breban spune că decizia CNSAS nu are niciun fel de fundament. „Este o lucrătură a cuiva care vrea să-mi murdărească numele. În perioada aia erau sute de scriitori şicanaţi, dar eu niciodată n-am dat vreo informaţie scrisă Securităţii şi nici nu am semnat niciodată un angajament. Eu am fost unul dintre cei mai atacaţi scriitori în comunism, romanul meu „Bunavestire” a fost foarte atacat, toată presa de partid m-a atacat\", a spus Nicolae Breban.

Nicolae Breban s-a născut în 1934, la Baia Mare şi este romancier şi eseist, precum şi directorul revistei „Contemporanul”, editată de Fundaţia Culturală Ideea Europeană.

● Ion Besoiu: „Nu comentez înainte de pronunţarea instanţei de judecată\" ● De asemenea, Ion Besoiu, o altă mare personalitate a vieţii culturale româneştii, este acuzat de colaborare cu fosta Securitate. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a cerut Curţii de Apel Bucureşti să constate calitatea de colaborator al fostei Securităţi a actorului Ion Besoiu. Surse din CNSAS au declarat că Direcţia de investigaţie a constatat că Ion Besoiu a fost colaborator al fostei Securităţi.

Decizia de colaborare în cazul lui Ion Besoiu a fost dată în luna martie, iar dosarul în care CNSAS cere constatarea calităţii de colaborator al Securităţii a actorului a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în 4 aprilie. Primul termen în procesul dintre CNSAS şi Ion Besoiu a fost fixat de instanţă pentru 12 septembrie.

Ion Besoiu a declarat, în cursul zilei de ieri: „Nu comentez înainte de pronunţarea instanţei de judecată\".

În vârstă de 80 de ani, Besoiu este unul dintre cei mai talentaţi şi cunoscuţi actori ai scenei şi filmului românesc, care a devenit celebru odată cu rolul din filmul „Toate pânzele sus\", de Mircea Mureşan. Timp de 16 ani, a jucat pe scena Teatrului „Radu Stanca\" din Sibiu, după care s-a mutat la Bucureşti, unde a jucat la Teatrul Bulandra şi a fost, ulterior, timp de 12 ani, directorul acestui teatru. Şi activitatea cinematografică a lui Ion Besoiu este impresionantă, printre filmele în care a jucat numărându-se „Furtuna\", „Neamul Şoimăreştilor\", „Haiducii\", „Răscoala\", „Mihai Viteazul\", „Ciprian Porumbescu\", „Păcală\", „Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii\", „Ultima noapte de dragoste\" şi „Lumini şi umbre\".

Ion Besoiu a primit mai multe distincţii, printre care şi premiul Uniunii Teatrale din România (UNITER) pentru întreaga carieră, în 2008, dar şi premiul Gopo pentru întreaga carieră, anul acesta.