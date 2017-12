Ion Corvin, fără primar de un an

În secolul vitezei, comuna Ion Corvin stă pe loc. Dacă la început de 2015 mulți dintre edilii de comune se laudă că proiectele lor de infrastructură au dat roade, Primăria din comuna constănțeană Ion Corvin nu are cu ce să se fălească. Nici nu ar avea cum, ținând cont că nici primar nu are. De un an, chiar! „Deci, cum putem să ne mai gândim la planuri de viitor?”, se întreba retoric viceprimarul Florin Doșcu.

LANȚUL GHINIOANELOR Conform edilului, toate problemele au început odată cu îmbolnăvirea fostului primar Dumitru Nedea, care a fost internat în ianuarie 2014. După ce a fost supus mai multor intervenții chirurgicale, complicațiile apărute ulterior nu l-au mai lăsat să-și exercite funcția de edil-șef, iar comuna în care trăiesc 2.200 de persoane a rămas de izbeliște. După șase luni, Primăria a solicitat prefecturii să-i înceteze mandatul, iar Florin Doșcu, cel care i-a preluat temporar atribuțiile, a cerut Guvernului să organizeze alegerile anticipate. Din nefericire, nici până acum nu a primit un răspuns și, din acest motiv, viceprimarul se plânge că nu-și poate face niciun plan. Este o situație atipică, având în vedere că este pentru prima dată când, în județ, o unitate administrativă stă atât timp fără primar. „Nu-mi permit să încep studii de fezabilitate fără să știu când va fi ales un nou primar. Dacă eu îmi fac planuri și va fi ales un alt edil-șef care are proiecte diferite, banii pe care i-am cheltuit pe studii ar fi aruncați pe fereastră. Și așa bugetul este mic... Nevoile oamenilor sunt mari! Avem de reabilitat străzi și de modernizat o grădiniță, care stă să cadă. Sunt multe lucruri de făcut. De asemenea, Ion Corvin are un potențial turistic imens, fiind amplasat într-o zonă cu dealuri împădurite și obiective turistice (cum ar fi peștera Sf. Andrei), dar nu are utilitățile necesare pentru dezvoltarea afacerilor și nu avem niciun proiect de dezvoltare. Ca să putem face aceste schimbări, este nevoie de un primar stabil. Nu ne putem baza pe noroc. De aceea, sperăm să primim un răspuns din partea Executivului, pentru a ne pune în mișcare. Altfel, suntem condamnați la sărăcie”, a afirmat Doșcu. Problema este că, și în cazul în care în lunile următoare va fi ales un nou primar, acesta nu va putea să-și exercite funcția decât un an, pentru că în 2016 vor avea loc alegerile locale.