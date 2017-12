Ion Crăciun, aproape de revenirea în handbalul masculin

Bucuria victoriei categorice obţinute de CS Tomis Constanţa în faţa echipei HC Zalău, scor 30-20, ar putea fi umbrită de despărţirea de antrenorul principal Ion Crăciun, care este aproape de a reveni în handbalul masculin. Tehnicianul constănţean se află în negocieri avansate cu una dintre echipele româneşti, cu care ar putea ajunge la un acord chiar în această săptămâna. „Da, este adevărat! Am o ofertă foarte bună şi foarte insistentă de a reveni în handbalul masculin, la o echipă de top”, a declarat Ion Crăciun pentru site-ul oficial al clubului, cstomisconstanta.blogspot.com. Antrenorul Tomisului a recunoscut însă că îi este dificil să se despartă de jucătoarele sale: „N-aş pleca de la Constanţa pentru nimic în lume. M-am ataşat foarte mult de aceste fete, care au dat dovadă de un caracter deosebit, iar asta mă doare şi face decizia atât de greu de luat”. Până să îşi dea acordul final, Ion Crăciun pregăteşte în această săptămână echipa pentru partida de duminică, când CS Tomis va juca în deplasare, de la ora 18.00, cu Cetate Deva. „Jocul cu Zalău ne-a dat satisfacţie. Tot ceea ce am pregătit la antrenamente ne-a ieşit. Practic, nu ne-au putut surprinde cu nimic, iar debutul bun de joc ne-a uşurat misiunea. Mă bucură faptul că am reuşit să o recuperăm pe Andreea Tîlvîc, o jucătoare foarte importantă în angrenajul echipei. De asemenea, mă bucură evoluţia Ralucăi Borodi, care, pe final, a suplinit-o cu succes pe Mihaela Smedescu. Amintirea meciului cu CSM Bucureşti m-a făcut să fiu reţinut şi, personal, rămân cu regretul că nu le-am oferit şansa să joace lui Iovănescu şi Cîrstea, două jucătoare în care am încredere şi pe care le aştept să crească în perioada următoare. Urmează meciul cu Cetate Deva şi vrem să fim la fel de bine pregătiţi pentru a obţine un nou rezultat bun”, a spus Crăciun.