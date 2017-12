Ion Iliescu, la 82 de ani

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, consideră, la aniversarea celor 82 de ani, că a reuşit să lase ceva în istoria României: „reconstrucţia ei democratică şi, împreună cu aceia care au crezut în acest ţel al României, ancorarea ei în spaţiul civilizaţional occidental”. „Mi s-a propus un exerciţiu de imaginaţie: suntem în anul de graţie 2112. Urmaşii noştri se uită la televizor, unde e programată o emisiune de genul Memoria înaintaşilor. Ce mi-ar plăcea să ştie despre mine generaţiile care vin? Că, dincolo de orice, mi-am făcut datoria, că am crezut în capacitatea naţiunii noastre de a trece peste obstacole şi de a progresa, dar, mai presus de orice, că am crezut în libertate, egalitate şi fraternitate. Care sunt dincolo de stânga şi de dreapta. Sunt esenţa demnităţii umane. De-acolo, de unde voi fi, aş fi bucuros să pot privi zâmbind o lume mai bună, cu oameni mai fericiţi şi mai împliniţi sufleteşte”, scrie Ion Iliescu pe blogul său. Acesta se arată satisfăcut de a fi revenit într-o Europă a drepturilor oamenilor, la instituţiile şi noţiunile esenţiale ale democraţiei, dar nemulţumit de „situaţia ambiguă în materie de democraţie, de nerespectarea multor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, sub diferite pretexte, de instituţionalizarea corupţiei, de degradarea limbajului, a demnităţii umane”, din ţara noastră.