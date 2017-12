Ion Jinga i-a primit pe poliţiştii români care vor colabora cu poliţiştii londonezi

10 poliţişti români detaşaţi pentru trei luni în Anglia, în cadrul unui proiect comun al Poliţiei Române şi New Scotland Yard, au fost primiţi, vinerea trecută, de ambasadorul României la Londra, Ion Jinga. Misiunea celor 10 poliţişti români care vor lucra în cadrul Metropolitan Police include acordarea de asistenţă Poliţiei londoneze, facilitarea schimbului de informaţii şi bune practici, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, potrivit unui comunicat al Ambasadei României din Marea Britanie. ”Acest proiect este parte a unei abordări mai ample bazată pe schimbul de bune practici, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, asupra căreia am căzut de acord împreună cu Comisarul Bernard Hogan-Howe, şeful New Scotland Yard, cu ocazia întâlnirii pe care am avut-o în luna aprilie a acestui an, pornind de la Parteneriatul Strategic dintre România şi Marea Britanie”, a declarat Ion Jinga. Ambasada României la Londra şi Poliţia Română au o colaborare excelentă cu Poliţia Metropolitană, o serie de acţiuni şi proiecte comune care includ şi detaşarea unor ofiţeri de poliţie români şi, respectiv, britanici pentru a facilita investigaţii specifice fiind desfăşurate de-a lungul timpului, se arată în acelaşi comunicat. “În contextul multiculturalităţii britanice, în care sute de naţionalităţi şi grupuri etnice trăiesc armonios în Londra, protejarea bunei reputaţii a cetăţenilor români care trăiesc în Marea Britanie constituie o prioritate permanentă a Ambasadei României”, a mai spus ambasadorul român.