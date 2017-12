Ion Prundeanu, campion european şi mondial la canotaj

Canotajul juvenil constănţean duce mai departe tradiţia din ultimii ani, reuşind să obţină două medalii strălucitoare la Campionatelor Mondiale de canotaj pentru juniori, desfăşurate la finalul săptămânii trecute la Eton, în Anglia. Medaliat cu aur la prima ediţie a Campionatelor Europene de juniori, care au avut loc în urmă cu trei săptămâni, Ion Prundeanu a recidivat şi a reuşit dubla împreună cu coechipierii săi din echipajul de 4 rame. În schimb, campioana europeană Mădălina Rusu a încheiat întrecerea mondială pe locul 3, cucerind astfel medalia de bronz în proba de 4 vâsle. Cei doi sportivi, pregătiţi de Norica Sarchizian, sunt legitimaţi la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi reprezintă speranţe ale canotajului românesc la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro.

„Rezultatele nu reprezintă o surpriză, pentru că au câştigat medaliile de aur la întrecerea continentală, iar Prundeanu a fost medaliat cu bronz în proba individuală la Jocurile Olimpice de Tineret de la Singapore, de anul trecut. Pentru noi este o continuitate, întrucât anul trecut am cucerit, per total, şase medalii la campionatele europene, iar anul acesta am adunat deja trei şi avem speranţe că palmaresul se va îmbunătăţi după întrecerile continentale de la haltere. În plus, am obţinut şi cele două medalii la acest campionat mondial. Mulţi au spus că vârful de formă a fost la Europene, dar ceea ce părea imposibil a fost realizat de echipajul de la 4 rame, în aceeaşi formulă. Ne bucură acest lucru, dar ne şi bagă la cheltuială, pentru că o astfel de performanţă trebuie recompensată pe măsură”, a spus Andrei Szemerjai, directorul LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa.

SELECŢIE ÎN ZONE RURALE. Cei doi sportivi au poveşti interesante, fiind aduşi la Constanţa în urmă cu trei ani, în urma unei acţiuni de selecţie întreprinse de antrenorii constănţeni în zona rurală din Moldova.

„Prundeanu este din comuna Cornu Luncii, din judeţul Suceava, iar Mădălina Rusu a venit din comuna Dobârceni, din judeţul Botoşani. Este rezultatul activităţii antrenorilor, Norica Sarchizian, Valentin Sarchizian şi Octavian Rusu, care, de două ori pe an, fac acest traseu şi caută sportivi în acea zonă. LPS şi Primăria Constanţa le asigură logistica, iar ei merg din şcoală în şcoală, din poartă în poartă, şi descoperă aceste talente. Aşa s-a întâmplat şi cu Diana Bursuc, dubla campioană mondială de juniori, multiplă medaliată şi la competiţiile internaţionale de seniori şi una dintre speranţele pentru Jocurile Olimpice din 2012, care a venit din comuna Flămânzi, din judeţul Botoşani. Până la urmă aceasta este menirea instituţiei noastre. Să scoată la suprafaţă talente, să-i lanseze către marea performanţă şi să se bucure de rezultatele pe care le obţin şi la seniori”, a explicat Szemerjai.