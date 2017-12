Ion Sturza renunţă la sarcina învestirii Guvernului R. Moldova

Incertitudinea și criza politică definesc începutul de an în R. Moldova. Premierul desemnat Ion Sturza a confirmat, luni, renunţarea la sarcina învestirii Cabinetului său, denunţând lipsa susţinerii pentru un guvern pro-european, după ce în Parlamentul R. Moldova nu s-a întrunit cvorumul. Potrivit Unimedia, la şedinţa specială au venit doar 47 de parlamentari din totalul de 101. ”Voi avea acum o întâlnire cu preşedintele Nicolae Timofti unde, simbolic spus, voi preda mandatul. Eu am mizat că va fi cvorum. Am considerat că deputații trebuie să-și îndeplinească funcțiile. Vă promit că discursul meu care urma să fie spus în Parlament va fi public. Voi continua să colaborez cu societatea civilă și mass-media în aceeași formulă de maximă deschidere. Astăzi am fost surprins să-l văd pe domnul Marian Lupu în sală. Absența unor deputați din Partidul Democrat a fost regizată. Am o întâlnire cu domnul președinte, după care îmi voi continua viața de cetățean. De la tribuna centrală a Parlamentului, astăzi cobor în stradă”, a declarat Sturza.

