Ion Tiţoiu, cetăţean de onoare al Constanţei

Unul dintre artiştii plastici de marcă ai spaţiului tomitan, graficianul Ion Tiţoiu, a fost declarat, ieri, cetăţean de onoare al municipiului Constanţa. Proiectul de hotărâre privind acordarea înaltei distincţii, iniţiat de primarul Radu Mazăre, a fost adoptat ieri de consilierii locali în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Constanţa, desfăşurată la Complexul Hotelier Mamaia. Renumitul plastician constănţean Ion Tiţoiu a declarat că se simte onorat că a primit această distincţie şi a mărturisit că, din 2010, doreşte să se retragă la Slava Rusă, unde îşi va petrece ultimii ani de viaţă.

Graficianul, care este, totodată, directorul prestigioasei reviste de cultură „Tomis”, s-a născut pe 21 august 1949, în localitatea Straja din judeţul Constanţa. Ion Tiţoiu a absolvit, în 1978, Academia de Arte „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti, la clasa profesorului Eugen Popa. A debutat în 1972, la Sala Dalles. Din anul 1980 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), Filiala Constanţa. Începând din 1990, artistul este preşedintele primei Fundaţii de Artă din România, iar din 1992 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice (A.A.I.A.P.) U.N.E.S.C.O., Paris. De-a lungul celor peste 35 de ani de activitate, a avut 23 de expoziţii personale şi 78 de expoziţii colective, naţionale şi internaţionale. Astfel, creaţiile sale au putut fi admirate de iubitori de artă din România, Statele Unite ale Americii, Argentina, Uruguay, Japonia, Spania, Franţa, Polonia, Rusia etc. Este inclus în „The Contemporary Who’s Who of Professionals“, 2004 - 2005, edition - dedication, editat de Institutul American de Biografii. În 2007, Ion Tiţoiu a fost curatorul Festivalului de Artă & Cultură Contemporană „Ovidius“, ediţia I.

De asemenea, creaţii ale artistului Ion Tiţoiu se află în instituţii muzeale din ţară - Muzeul Colecţiilor Bucureşti, Muzeul de Artă Constanţa, Muzeul de Artă Contemporană Galaţi, Palatul Culturii Iaşi, Muzeul de Artă Tulcea, Muzeul de Artă Contemporană din Sharjah, Emiratele Arabe şi Muzeul Kent din Ohio - Statele Unite. Mai multe, numeroase lucrări ale sale se regăsesc în colecţii private din România, dar şi din Ecuador, Canada, Franţa, Italia, Germania, Danemarca, Bulgaria, Israel, Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, Austria, Finlanda, Ungaria, India, China, Coreea de Sud, Suedia, Serbia.