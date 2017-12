Ion Tiţoiu şi Alma Ştefănescu-Schneider, într-o expoziţie senzaţională

07:40:36 / 24 August 2014

Bucuriile si darurile artei

Nu toata lumea se poate bucura de darurile artei. Si acesta, pentru ca-n arta, ca si-n stiinta, e nevoie de initiere. Ce dace Gravorul (Ion Titoiu), vine sa suplineasca absenta unei "clase de gravura" in majoritatea "academiilor de arte frumoase". Este destul sa punctez despre rolul lui Ion in Bienala Internationala de Gravura Experimentala de la Centrul Cultural Palatele Brancovenesti - Mogosoaia, cu lectiile lui de gravura. Ludicul experimentului s-a intalnit cu rafinamentul traditiei si cu creativitatea avangardei, Ce poate sa-l recomande mai bine pe un artist decat arta sa. Si arta lui Titoiu este Arta, de la mama ei. De la semnul plastic, la culoare, de la compozitie la tehnica, de la punct, la triunghi, cerc, compas. Motivul Ochiului este un pretext spre textul interior in care simbolurile se combina precum notele pe partitura compozitorului. Magistrala ideea cu rama, tot de la mama ei, ca si arta. Despre val, pescarus, soare, luna si nu mai putin, drumul initiatic, dupa o calauza pe care, daca te straduiesti, o gasesti in iubirea, pana la sacrificiu. Acesta-i Ion, Omul-Artist, cu un cap inaintea vremurilor. Felicitari autoarei, care-a suprins simblolistica. Mi-ar fi placut, un pic de poveste, despre Vernisaj. Ca orice matematicar, o corectura, pe tema ramelor baroce, pe care o las tema de cercetare-n galeriile Dan-Tudor Vuza.