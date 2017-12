Ionuț Vanghelici, la a cincea tentativă de eliberare din arest

07:24:46 / 25 August 2014

Hai hui

Da ma , pai nu e interlop daca nh iese u nasu plin de Coca, pe oras .. Putin la femei..sa dea bn :))))) iese cu jafu ala de s ,pune un sclav la volan :)) il da fratele lui si la tovarăși interlopi il aclameaza șofer !:))) am 34 de ani am crescut in mediu bun al orașului si am auzit multe povesti Adevărate de găstile de cartier , iar la constanta toata lumea se bate cu toata lumea , încuraja ti de gunoaie ale societăți , fara a face vreo afacere sau a avea un motiv de cearta ! Pur si simplu aiurea .. La vârsta de 29 de ani , in trafic fara sa vreau am avut o altercație in trafic cu un individ , ulterior am aflat ca era de temut si ..mafiot, ca a iesit cu paru la mine si nu Înțelegeam atitudinea lui, si a sfârșit foarte urat pe tru el!!! .. Mușchi fara creier ii ai degeaba! Iar dupa incident primeam Amenințări , ca dece l am bătut , trb sa stau ca domnu sa isi facă nebunia ! O sa ii ard de fiecare data cand am ocazia !!! Mi e scarba de toti ! Si daca se vrea liniște in oras , sa stea unde le e locu !