Ionuţ, 24 de ani, Constanţa: „Nu am rezistat decât patru ani acolo, în Italia...“

Tot mai mulţi români decid să plece la muncă în străinătate pentru o viaţă mai bună. Sute de mii de oameni şi-au lăsat familiile în urmă pentru un loc de muncă mai bine plătit, iar drept dovadă stau autocarele şi avioanele pline cu români care fac naveta între ţara-mamă şi cea gazdă. Fiecare pleacă cu speranţa că va avea şansa la un viitor lipsit de griji şi de probleme financiare, atât ei, cât şi copiii pentru care muncesc şi care rămân acasă singuri, departe de iubirea lor. Singurul ţel sunt banii, dar, pentru ei, oamenii au multe de îndurat. Conform reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, persoanele care muncesc în străinătate pot întâmpina multe dificultăţi care le împiedică să aibă un trai uşor. Cele mai frecvente sunt problemele de adaptare la condiţiile din ţara de destinaţie. Ei vor trebui să se obişnuiască cu modul de viaţă, cultura şi obiceiurile celor din locul unde se duc, lucru care cere mult timp. „Am plecat în urmă cu şase ani din România. Nu aveam serviciu de doi ani, iar când mi-a găsit cineva un post de îngrijitoare bătrâni în Spania, am plecat fără să stau pe gânduri. Credeam că o să îmi fie mai uşor, dar a fost foarte greu. Nici nu cunoşteam limba, nu mă puteam înţelege cu oamenii şi m-am adaptat după foarte mult timp”, a spus o româncă de 50 de ani, venită în concediu în România. Nici celor mai tineri nu le este mult mai uşor să se adapteze. „Am plecat la părinţii mei în Italia, când am terminat clasa a zecea. Ei deja lucrau acolo de trei ani şi credeam că o să îmi fie mai uşor să mă adaptez, mai ales că eram în sânul familiei. Nu am rezistat decât patru ani acolo, în Italia, timp în care mi-am terminat şi şcoala. Apoi m-am angajat, dar parcă greutăţile au început să fie tot mai multe. Am ales să mă întorc în ţară, dar părinţii mei au rămas să muncească acolo”, a mărturisit Ionuţ, un tânăr de 24 de ani, care a preferat să muncească pe bani mai puţini în România decât să rămână printre străini, chiar dacă ar fi avut parte de o viaţă mai bună. Dar mobilitatea forţei de muncă mai are şi alte aspecte negative. Există posibilitatea ca lucrătorii români, odată ce au găsit de lucru în UE, să nu mai revină în ţară, efectul fiind acela de accentuare a declinului demografic în România.