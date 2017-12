Ionuţ Dolănescu a petrecut cu 100 de prieteni

De ziua numelui, îndrăgitul interpret de muzică populară Ionuţ Dolănescu şi-a strîns alături cei mai apropiaţi prieteni, peste 100 de persoane, pe care i-a invitat la un adevărat festin, cu bucate alese, nenumărate carafe de vin şi, bineînţeles, muzică folclorică de cea mai bună calitate. Ionuţ a petrecut întreaga noapte pe ritmurile orchestrei conduse de George Pătraşcu alături de cei doi părinţi ai săi, Maria Ciobanu şi Ion Dolănescu, dar şi de prieteni nu mai puţin celebri, printre care Mariana Ionescu de la Craiova, Maria Buza, actorul Ioan Mihai, Simona Dinescu, Claudia Ghiţulescu, Nelu Zidaru şi flautistul de la Chişinău, Cezar Căzănoi. "În fiecare an, eu şi tata serbam cu mare fast ziua de Sfîntul Ion, o zi care reuşeste să ne aducă mereu împreună. Oriunde ne-am afla, pe 7 ianuarie ne întîlnim şi petrecem alături de cei mai buni prieteni şi de familia noastră care, răspîndită în toate colţurile lumii, se reuneşte pentru această zi. Anul acesta am trăit bucuria de a sărbători alături de ambii părinţi şi am simţit că este cu adevărat o zi deosebită", a mărturisit artistul.

După o perioadă în care a avut de susţinut foarte multe concerte, artistul a profitat la maxim de această zi pentru a se relaxa alături de cei dragi şi şi-a încărcat bateriile pentru ca peste două săptămîni să pornească într-un turneu de 10 zile în Israel. Începînd cu data de 1 februarie, Ionuţ Dolănescu, împreună cu Loredana şi trupa Agurida, va cînta pentru comunitatea de români stabiliţi acolo, dar şi pentru toţi cei care apreciază muzica populară românească.