Ionuţ Iftimoaie, profesor pentru o zi

Cunoscutul luptător K1 Ionuţ Iftimoaie s-a întîlnit, la începutul acestei săptămîni, cu elevii unui liceu din capitală, pentru a le vorbi despre diferenţa dintre ring şi viaţă. Timp de trei ore, Ionuţ a stat de vorbă cu aceşti elevi, le-a răspuns la întrebări şi le-a explicat, prin exemple, care este graniţa dintre sport şi violenţă. Ionuţ a mărturisit că a acceptat această provocare din responsabilitate şi pentru că, în ultima vreme, ştirile au prezentat imagini şocante cu elevi făcînd lucruri obscene, chinuind animalele sau bătîndu-se în şcoală ca într-un ring de lupte. „Faptul că am devenit atît de cunoscut şi că am reuşit în viaţă datorită unui sport de contact îmi oferă o mare responsabilitate. N-aş vrea ca mesajul pe care-l transmit în ring să fie înţeles greşit. Pentru foarte mulţi tineri eu sînt un exemplu şi aş vrea ca tot ceea ce reprezintă acest sport să fie bine înţeles. Copiii aceştia m-au pus pe gînduri şi mi-am dat seama că ei au nevoie de cineva care să-i ghideze, care să-i ajute să găsească o modalitate eficientă şi utilă de a-şi consuma energia specifică vîrstei”, a declarat campionul K1.

Ionuţ a declarat că nu se aştepta ca întîlnirea cu tinerii bucureşteni să decurgă atît de bine şi că el a făcut tot posibilul ca aceştia să înţeleagă diferenţa dintre sport şi viaţa reală. „Au fost întrebări inteligente din partea unor copii care au sesizat că un sport înseamnă mai mult decît ce se vede la televizor. Am încercat să le clarific nelămuririle, să le elimin prejudecăţile şi să le fac poftă de sport”, a declarat Iftimoaie. Luptătorul a mai spus că întîlnirea cu elevii a fost un bun antrenament pentru el, ca viitor părinte, mai ales că Maria, soţia sa, urmează să aducă pe lume un bebeluş chiar zilele acestea. „Cred că experienţa aceasta o să-mi fie de mare folos atunci cînd o să discut prieteneşte cu fiul meu. Dacă, pînă acum, mă consideram un bărbat puternic, acum voi fi şi mai puternic, am un motiv în plus să mă trezesc dimineaţa, să lupt, să am energie”, a încheiat Iftimoaie.