Ionuț Lupescu și-a lansat candidatura pentru președinția FRF

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu, care a ocupat până de curând funcţia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, şi-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, programate pentru 18 aprilie.



La evenimentul în care şi-a prezentat programul de candidatură au fost prezenţi numeroşi foşti jucători şi oameni de fotbal. Printre cei care i-au oferit susţinerea lui Ionuţ Lupescu s-au aflat Florin Răducioiu, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Dan Petrescu, Cristian Chivu, Victor Piţurcă, Florin Prunea, Adrian Ilie, Ioan Andone, Ştefan Iovan, Marius Lăcătuş, Tudorel Stoica, Daniel Timofte, Daniel Niculae, Ciprian Marica, Daniel Pancu, Basarab Panduru, Costel Gâlcă, Adrian Iencsi, Răzvan Raţ, Gheorghe Mihali, Gheorghe Mulţescu, Ionel Ganea, Ioan Andone, Dorin Mateuţ, Dumitru Stângaciu, Bogdan Stelea, Cristian Balaj, Adalbert Kassai, Mircea Sandu, Pompiliu Popescu, Justin Ştefan şi Robert Pongracz.



Chiar dacă nu au fost prezenţi, au transmis mesaje video de susţinere doi mari antrenori ai fotbalului european, Alex Ferguson şi Mircea Lucescu.

"Am decis să fac acest pas pentru că eu cred că se poate face mult mai mult pentru fotbalul românesc. Dacă noi nu luăm deciziile bune şi poate chiar măsuri radicale atunci fotbalul românesc poate să cadă şi mai jos. Am un program manifest în care spun ceea ce vreau să fac. Şi nu singur, ci cu această gaşcă prezentă aici. Valorile pe care le voi promova sunt: fotbalul pe primul loc, legalitate, respect, transparenţă, folosirea responsabilă a resurselor. Îmi doresc să aduc o viziune modernă, o viziune europeană în fotbalul românesc", a spus Lupescu la evenimentul de lansare a candidaturii.



"Vreau să fac un Comitet Strategic pentru fotbal, adică să aduc toţi foştii selecţioneri ai naţionalei României la masă şi să dezbatem împreună ADN-ul fotbalului românesc. Trebuie să vedem ce facem în următorii 6-8 ani, cum ne creştem juniorii, pentru că altfel vom avea o problemă. De asemenea, trebuie să aducem sponsorii şi legiuitorii lângă noi, e foarte important ca oamenii de fotbal să revină acolo unde le este locul. Nu sunt cuvinte mari, ci lucruri pe care le-am simţit în ultimele 6-7 luni. Pentru că cel mai mult m-a deranjat că foştii mei colegi nu au fost respectaţi în ultima perioadă", a adăugat Lupescu.



Campania fostului internaţional se va desfăşura sub sloganul "Ionuţ Lupescu - Din nou pentru România".



În vârstă de 49 de ani, Ionuţ Lupescu a început fotbalul la clubul Mecanică Fină Bucureşti, fiind apoi transferat ca junior la Dinamo Bucureşti. În cariera sa de fotbalist a evoluat la formaţiile Dinamo Bucureşti, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Bursaspor şi Al Sadd, trecându-şi în palmares trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României şi o Cupă a Germaniei. Component al "generaţiei de aur", mijlocaşul a îmbrăcat de 74 de ori tricoul echipei naţionale a României, marcând 6 goluri. El a participat la două ediţii ale Cupei Mondiale, 1990 şi 1994, şi la două ale Campionatului European, 1996 şi 2000.

Lupescu şi-a obţinut licenţa de antrenor la Koln, dar a practicat puţin această meserie, conducând doar două echipe, FCM Bacău şi FC Braşov. În anul 2005 a intrat în administraţie şi a ocupat până în 2011 funcţia de director general al Federaţiei Române de Fotbal. Din 2011 el a fost director al Comisiei Tehnice a UEFA, funcţie din care a demisionat la începutul lunii februarie, când a decis să candideze la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal.



Ionuţ Lupescu este primul candidat la preşedinţia FRF care îşi lansează oficial candidatura. Până în prezent şi-au mai anunţat intenţia de a candida actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, şi foştii fotbalişti Marcel Puşcaş şi Sorin Răducanu.



Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a stabilit la 12 ianuarie ca alegerile pentru preşedinţia FRF să aibă loc în cadrul Adunării Generale din 18 aprilie. Conform Statului FRF, termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este cu 15 zile înainte de data alegerilor.