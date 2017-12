Ionuţ Popa nu vrea nimic de la noul an

Antrenorul echipei Poli Iaşi, Ionuţ Popa, a declarat, vineri, că nu-şi doreşte nimic în noul an, dar a subliniat că va continua să lupte pentru a încerca să îndrepte situaţia de la formaţia moldoveană. "Sunt supărat, dar asta nu înseamnă că voi renunţa! Voi lupta pînă la capăt! Eu sunt un ardelean al dracului, care nu renunţă cu una, cu două! O să vedeţi că, pînă la urmă, situaţia se va îndrepta! Jucătorii şi-au primit o mare parte dintre datoriile pe care le avea clubul faţă de ei, după ce a luat banii de la Primărie. Dacă vom reuşi să facem rost de 700.000-800.000 de euro pentru achiziţionarea a cinci-şase jucători în pauza de iarnă, nu vom avea probleme cu retrogradarea!", a spus Popa. Ionuţ Popa a afirmat că nu va avea posibilitatea să petreacă aceste sărbători, din cauza necazului avut în familie în urmă cu puţin timp. "De Crăciun am stat acasă, iar, de Revelion, voi merge împreună cu soţia la soacra mea... Nu se pune problema de petrecere, dat fiind că suntem în doliu după decesul socrului meu. Pentru noul an nu-mi doresc nimic! Lasă, să dea Dumnezeu la cei bolnavi, la cei săraci, la cei care într-adevăr au nevoie!", a spus Ionuţ Popa.