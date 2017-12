Ionuţ Puţanu, cu imnul în inimă

Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ a reuşit în mai puţin de doi ani de existenţă să reunească unii dintre cei mai buni juniori din ţară. Unul dintre aceştia este fără îndoială şi Ionuţ Puţanu, gălăţeanul care, după ce a debutat la naţionala under 15 atunci când evolua în tricoul Oţelului, a ales în 2009 să semneze cu Academia Hagi. Născut la Galaţi, pe 9 ianuarie 1994, Puţanu a început fotbalul la 7 ani, la Oţelul, cu profesorul Ion Morohai. Deşi era titular la naţionalele under 15 şi apoi under 16, Puţanu a considerat că pentru ascensiunea sa era nevoie de ceva în plus. În 2009 a şi găsit acel lucru, transferându-se la Academia Hagi, unde a impresionat încă de la primele antrenamente. „Mi-a fost greu la început să fiu plecat pentru mult timp de lângă familie, dar ştiam că dacă vreau să ajung cineva trebuie să fac acest sacrificiu. Le mulţumesc părinţilor pentru că au fost alături de mine“, spune Puţanu. Determinarea, detenta foarte bună, jocul excelent cu capul, intuiţia şi nu în ultimul rând firea comunicativă l-au promovat căpitan de echipă la naţionala under 17. O responsabilitate mare, dar de care Ionuţ nu se teme. Mai mult, tânărul fundaş central ştie care este primul lucru pe care trebuie să îl cunoască un căpitan. „M-a impresionat imnul încă de când am fost convocat prima oară la echipa naţională. Ştiu tot imnul şi îl cânt din toată inima înaintea fiecărei partide. Când eram mic cântam în faţa televizorului. Este o mare mândrie să fiu căpitanul naţionalei şi ştiu că este şi o mare responsabilitate. Suntem însă un grup unit şi ne ajutăm mereu în timpul meciului“, declară fundaşul care îi are ca jucători preferaţi pe alţi doi căpitani ai echipelor lor naţionale, Cristi Chivu şi Nemanja Vidic (Serbia). Şi, dacă România lui Chivu se zbate să obţină o calificare in extremis la EURO 2012, România lui Ionuţ Puţanu va juca, începând de joi, 24 martie, Turul de Elită pentru calificarea la turneul final al CE din Serbia, programat în perioada 3-15 mai. România va juca în Turul de Elită în Ungaria, împotriva reprezentativei ţării gazdă, a Islandei şi Rusiei, doar prima clasată urmând să se califice la CE din Serbia. „Este o şansă şi pentru noi, pentru că vor fi cu siguranţă impresari, scouteri şi dacă vom face meciuri bune am putea face pasul către cluburi importante în Europa“, este convins Ionuţ. „Un jucător pe care Academia l-a urmărit dinainte de a face selecţia. Are calităţi foarte bune şi chiar şi atunci când a avut o concurenţă foarte mare, cu jucători mai mari ca vârstă pe acelaşi post, a reuşit să îşi câştige locul în echipă. Este inteligent în joc, are un bun plasament şi loveşte bine mingea cu ambele picioare. Împreună cu Mitache şi Ţîru formează un trio defensiv foarte bun. Îi recomand să nu mai aibă fluctuaţii în joc. Este însă tânăr şi are tot timpul să-şi corecteze şi acest lucru“, este sfatul antrenorului său de la Academia Hagi, Daniel Rădulescu.