Unul dintre cei mai vechi componenţi ai campioanei României, portarul Ionuţ Rudi Stănescu, este încrezător că în a doua parte a sezonului HCM Constanţa poate recupera diferenţa de cinci puncte care o desparte de prima poziţie. De cinci ori campion al României, toate titlurile fiind obţinute cu HCM, cel mai bun jucător din handbalul românesc în 2006 şi 2007 este convins că îşi poate trece în cont şi al şaselea titlu naţional. „HCM are puterea de a câştiga un nou titlu în acest an pentru că putem reveni. În prima parte a sezonului am făcut paşi greşiţi, care ne-au costat, iar acest lucru nu trebuie să se mai întâmple în acest an. Acum trebuie să jucăm la rezultat şi să obţinem maximum din fiecare joc. Chiar dacă uneori este posibil ca jocul să nu fie unul spectaculos, importante vor fi punctele. Trebuie să câştigăm toate meciurile rămase şi în plus să aşteptăm ca şi contracandidatele să se împiedice. Ion Crăciun cunoaşte foarte bine echipa şi în luna de zile care a mai rămas până la primul joc oficial al anului avem timp să punem toate lucrurile la punct şi să debutăm cum ne dorim“, a declarat Ionuţ Stănescu. Portarul HCM-ului nu şi-a pierdut speranţa nici în privinţa şanselor de calificare în optimile Ligii Campionilor. „Nu cred că sunt şanse reduse. Avem nevoie de o victorie la Sarajevo pentru a obţine acest lucru şi şansele în acel meci vor fi de 50-50. Noi ne vom pregăti şi vom face totul pentru a repeta performanţa din sezonul trecut“, a spus Stănescu. HCM va debuta în acest an pe 5 februarie, la Constanţa, când va disputa restanţa cu Steaua, din etapa a 11-a a Ligii Naţionale. Primul meci în Liga Campionilor în acest an va avea loc pe 19 februarie, în deplasare, cu Croaţia Zagreb.