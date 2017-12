Ionuţ Ungureanu şi-a sărbătorit ziua numelui cu prietenii

Ionuţ Ungureanu, liderul trupei "Provincialii", şi-a sărbătorit ziua onomastică cu mare fast. Artistul a dat petrecerea într-un club din Focşani, alături de 35 de prieteni, cu care s-a distrat pînă spre dimineaţă. "M-am simţit foarte bine în compania prietenilor, am avut şi un band care a cîntat, chiar şi eu am luat microfonul de cîteva ori", a mărturisit Ionuţ. Cel mai frumos cadou pe care l-a primit a fost un tablou care îl reprezenta chiar pe el, cîntînd. "Mi-a plăcut foarte mult, este de la sunetistul meu, cînd am ajuns acasă l-am aşezat la mine în cameră, alături de trofeele de la Festivalul de la Mamaia", a mai spus artistul.

În prezent, cel mai important lucru pentru trupa "Provincialii" îl constituie participarea la seminala Eurovisionului, care va avea loc pe 27 ianuarie. "Vom participa în concurs cu piesa , care sper să placă publicului. Îmi doresc, de asemenea, să putem finaliza în acest an noul material discografic la care lucrăm, vrem să fie mult mai profesional", a subliniat Ionuţ Ungureanu.