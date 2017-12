Iordache, scos din calcule pentru Primărie. PNL merge pe mâna unui outsider

16:18:02 / 12 Martie 2016

rasplata

Aceasta este rasplata babuinilor si a mamicutei lor? Daca are constiinta ,caci putere mai are si nici nu mai are ce pierde ,primarul ar trebui sa lase din brate gasca de babuini incompetenti si tradatori ,revizuindu-le veniturile nemeritate di n banul public atit de necesare orasului.