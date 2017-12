Iordănescu: Am fost acasă la Oprea. Nu a fost nimic ilegal

Anghel Iordănescu a spus, miercuri, în faţa Comisiei de anchetă a alegerilor din 2009, că a fost acasă la Gabriel Oprea în seara alegerilor, el menţionând că u s-a întâmplat nimic ilegal la acea întâlnire şi că nu face alte declaraţii faţă de cele pe care le-a făcut la Parchetul General.

„Nu a fost nimic ilegal. A fost o cină. Unii au mâncat, am băut un pahar de vin şi nimic mai mult”, a spus Iordănescu în faţa Comisiei.

„Pentru alte date legate de persoana mea obţineţi, vă rog din suflet, cereţi acordul Parchetului General şi mă întorc în faţa comisiei cu dragă inimă şi vă pot spune ce am declarat acolo”, a adăugat Iordănescu.

În condiţiile în care preşedintele Comisiei, Mihai Fifor, a citat din Regulamentul Comisiei, referitor la faptul că obiectivele acestui for nu se suprapun cu cele ale anchetei desfăşurate de Parchet, Iordănescu a spus că nu mai are nimic de adăugat.

„Nu cred că e bine să mai fac alte comentarii, alte completări, în afară de ceea ce am declarat deja în spaţiul public”, a spus Iordănescu.

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a precizat, în acest context, că le cere procurorului general Augustin Lazăr şi ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, să lămurească în cursul zilei aceste aspecte.

Mai mult, senatorul USR Mihai Goţiu a precizat că răspunsul lui Iordănescu şi scrisoarea lui Gabriel Oprea, prin care cei doi invocă ancheta Parchetului pentru a nu da răspunsuri sau a nu se prezenta la Comisia parlamentară, reprezintă o „sfidare la adresa Parlamentului”.

Deputatul PMP Robert Turcescu s-a restras de la lucrările Comisiei şi a părăsit sala.

La ieşirea din sala Comisiei de anchetă, Iordănescu a reiterat în faţa jurnaliştilor ce le-a spus membrilor acestui for.

„Am fost în acea seară în casa domnului Oprea. Am fost invitat de domnul Oprea, am fost invitat cu o zi sau chiar în ziua respectivă. Ştiţi deja că este o anchetă penală la Parchetul General şi, din punctul meu de vedere, eu având o calitate de martor şi fiind subiect în această anchetă penală, este clar că nu pot face mai multe comentarii sau nu pot spune ceea ce am declarat la Parchetul General”, le-a spus Iordănescu jurnaliştilor.