Iorguş aruncă profesorii „la înaintare”

Războiul dintre fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguş, şi actualul edil, Claudiu Tusac, este dus pe toate fronturile, dar, mai ales, prin intermediul mass - media. În loc să se întâlnească şi să-şi rezolve „divergenţele”, cei doi preferă să arunce cu acuzaţii prin intermediul presei. Semnalul a fost dat de fostul primar, actual deputat, care i-a adresat primarului Mangaliei o scrisoare deschisă cu privire la situaţia profesorilor. „Am luat act de procesele deschise de primarul Claudiu Tusac celor peste 800 de profesori din Mangalia şi consider că s-a ajuns prea departe. Constat cu regret că, după sutele de procese intentate consilierilor locali, agenţilor economici şi cetăţenilor acestui oraş, nu au scăpat de „judecata” primarului nici profesorii. Înconjurat doar de funcţionari publici fără experienţă şi fără o pregătire de specialitate adecvată, a greşit punerea în aplicare a HCL nr. 124/30 septembrie 2008 cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru profesori, lucru constatat şi de Curtea de Conturi la controlul anual efectuat în 2009 pentru activitatea Primăriei din 2008. Îi transmit public primarului Tusac că nu este o ruşine să-şi recunoască greşeala şi să renunţe imediat la aceste procese şi, împreună cu Consiliul Local, să stabilească soluţia de rezolvare a acestor situaţii”, a spus Iorguş. Enervat de „tupeul” fostului edil, actualul primar a declarat că, în realitate, Iorguş încearcă să adune voturi pe spatele profesorilor. „Îmi exprim consternarea faţă de afirmaţiile mincinoase ale deputatului Zanfir Iorguş privind chestiunea delicată a recuperării contravalorii tichetelor cadou acordate cadrelor didactice din Mangalia în anul 2008. Amintesc că am continuat acţiunea fostului primar, care a acordat tichete cadou de Sfintele Paşti 2008 fără a avea măcar o hotărâre de consiliu în acest sens. Era firesc ca în calitatea mea de primar să continui lucrurile bune pentru cetăţeni. Am continuat acordarea tichetelor cadrelor didactice pe baze legale, având avizul de legalitate al Prefecturii Constanţa”, a afirmat primarul municipiului Mangalia. El a adăugat că Iorguş dă dovadă de “obrăznicie” din moment ce continuă să afirme că „el ajută oamenii, în condiţiile în care le-a votat sărăcia”. „Iorguş face parte din acest Guvern care nu a găsit alte soluţii anticriză decât tăierea salariilor celor mai săraci. Profită de necazul lor şi îi amăgeşte cu minciuni ca să mai câştige două voturi. Primăria Mangalia a folosit toate pârghiile legale, formulând contestaţie la Comisia de soluţionare a contestaţiilor de la Curtea de Conturi Bucureşti, iar după respingerea acesteia, mergând până la a da în judecată Camera de Conturi a judeţului Constanţa”, declară Tusac. În fine, primarul îl mai acuză pe deputatul Iorguş că se erijează în „umărul pe care plâng profesorii, dar uită să spună că a votat cu ambele mâini scăderea salariilor lor”: „Dacă are el soluţii la această situaţie neplăcută, îl invităm la Primărie să colaboreze cu actuala administraţie”.