Iorguş îşi reneagă propriul proiect pentru că... este pus în aplicare de Tusac

Opoziţia oarbă îndreptată împotriva primarului Claudiu Tusac de către pedeliştii din Mangalia şi o parte a consilierilor locali PNL, PC şi PRM tinde să ajungă pe culmile absurdului. Mai nou, grupul devotat fostului edil Zanfir Iorguş, actual deputat PD-L, a ajuns să se lege şi de... firul de iarbă, în încercarea de a-l discredita pe primarul în funcţie. Căutînd parcă nod în papură, cîteva zeci de cetăţeni ai Mangaliei, la chemarea democrat-liberalilor, au protestat, ieri, în frunte cu deputatul Zanfir Iorguş şi liderii partidelor de opoziţie din Mangalia, împotriva amenajării unui pavilion pentru pensionari în parcul din apropierea Sanatorului Balnear Mangalia. Deşi politicienii susţineau că persoanele din parc s-au întîlnit într-un protest spontan, unii “protestatari” au spus că au fost chemaţi în parcul din faţa sanatoriului balnear fără să ştie pentru ce. La faţa locului şi-au intrat în rol şi s-au supărat „din mers” pe edilul şef, pe motiv că „le distruge parcul”. Zanfir Iorguş, mai marele pedeliştilor din Mangalia, a declarat că „proiectul de modernizare a parcului din faţa sanatoriului balnear nu prevede construirea unui pavilion pentru pensionari”. El a declarat că amenajarea pavilionului în parc este ilegală, deoarece, potrivit Ordonanţei nr. 27/2007, orice construcţie pe spaţiul verde este interzisă şi s-a indignat cu atît mai mult cu cît construcţia este susţinută pe piloni din beton. La scurt timp după protestul democrat liberal, în parcul din faţa sanatoriului balnear a sosit primarul Tusac: „Autorizaţia pentru această construcţie provizorie este datată 18 ianuarie 2008 şi este semnată chiar de fostul primar Zanfir Iorguş. Probabil că pierderea Primăriei Mangalia l-a afectat foarte mult din moment ce a uitat că ampalasarea acestui pavilion de vară este avizată chiar de el. Eu nu am făcut decît să prelungesc această autorizaţie, astfel încît să construim primăvara şi nu iarna. Lucrările din parc au fost pregătite sub numele „Reabilitare şi modernizare parc balnear”. În proiect erau trecute următoarele obiective: pavilion din lemn, instalaţii de apă potabilă şi cişmele publice, grupuri sanitare mobile, echipamente şi sisteme de joc, corpuri de iluminat, bănci şi mese de şah, pergole cu locuri de şedere, fîntîni arteziene etc... Fostul primar a făcut autorizaţia, a început lucrările, s-a finalizat fîntîna arteziană şi carilonul, dar a uitat să anunţe Inspectoratul de Stat pentru încheierea proceselor verbale de recepţie a lucrărilor”, a spus Tusac. Primarul a ţinut să răspundă şi acuzaţiei potrivit căreia această construcţie este ilegală. ”Zanfir Iorguş uită că pavilionul din lemn este trecut la capitolul dotări urbane şi nu este considerat construcţie potrivit memoriului tehnic care a stat la baza hotărîrii Consiliului Local, aprobată în mandatul său. În ceea ce priveşte pilonii din beton, aceştia au fost turnaţi pentru a putea susţine pavilionul, care s-ar dărîma la cel mai mic vînt în cazul în care lemnul din care va fi realizat este amplasat direct pe pămînt, aşa cum ar dori unii. Repet, construcţia uşoară este provizorie şi pentru amenajarea ei nu s-au stricat bănci şi nici nu s-au tăiat copaci. Pînă şi băncile sînt prinse în ciment şi nu înţeleg de ce se protestează împotriva pilonilor pe care va fi ridicat pavilionul pentru pensionari”, a adăugat Claudiu Tusac.