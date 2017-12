Iorguş şi bugetul reconcilierii

Sărbătorile pascale au trecut. În preludiul deschiderii noului sezon estival, factorilor de răspundere din Ministerul Turismului le-a căzut greu mielul nostru cu noroace. În loc să vopsească, după datina străbună, ouă, cei care răspund de turism s-au vopsit singuri cu bidineaua! Concret, litoralul bulgăresc a luat din nou faţa celui românesc. I-a tras fesul pe ochi! Anul ăsta, ne-am făcut mai repede de basme. În ciuda proiectelor măreţe cu care se laudă peste tot ministrul Turismului, litoralul nostru a rămas în faza de caterincă. Prea mulţi zurgălăi. În schimb, fapte puţine. Prea multe vizite de lucru ineficiente, generatoare de apă de ploaie. La cuvântări, stăm foarte bine. Suntem nu numai poeţi, ci şi buni propagandişti cu norma. Cu mult înainte de debutul noului sezon estival, Ministerul Turismului a epuizat tot stocul de panglici! Foarfeca ministrului de resort s-a tocit degeaba pe la Bran şi în curtea lui Dinescu, unde s-a jucat cu mielul Sory. Cu prilejul sărbătorilor amintite, doar câţiva nostalgici s-au aventurat prin staţiunile din sudul litoralului, scuipându-şi în palme a necaz. Dacă am înţeles eu bine din statistici, doar 500 de turişti s-au încumetat să-şi petreacă vacanţa pe întregul litoral, un motiv în plus pentru a fi decoraţi... Chiar şi în această situaţie, vechile metehne şi apucături, caracteristice unor lucrători din alimentaţia publică, nu au putut fi temperate, pentru că, la noi, nu poate fi vorba despre eradicare… Eşecul lamentabil înregistrat la Mangalia, ca, de altfel, pe întreg litoralul românesc, are o explicaţie foarte clară. Lipsa de coeziune a celor care răspund, într-un fel sau altul, moral sau pe hârtie, de soarta Mangaliei a generat starea de fapt existentă, una mai mult decât deplorabilă. Dezordinea din turism completează, într-o manieră nefericită, lista efectelor colaterale generate de trecerea politicului în fruntea tuturor priorităţilor locale. În acest domeniu, ca şi în celelalte, nu există criterii de performanţă. După cum spuneam, contează doar politicul, care, în situaţiile conflictuale de la Mangalia, unde consilierii locali se păruiesc reciproc de un an de zile, şi-a pus amprenta într-o manieră mai mult decât negativă. Îmi amintesc că, după ce a obţinut mandatul de deputat, domnul Zanfir Iorguş promitea mangalioţilor că va sprijini, punând în joc experienţa sa de fost primar, turismul din sudul litoralului. Eşecul înregistrat de curând în faţa Bulgariei, ţară pe care domnia sa o vizitează fecvent cu colaboratorii săi preferaţi din PDL Mangalia, se datorează şi lipsei sale de reacţie. Din păcate, domnul deputat s-a implicat mai mult decât era cazul în disputa dintre consilierii care au scindat Consiliul Local Mangalia. Întreaga sa energie creatoare s-a dus pe apa sâmbetei. În loc să susţină cu fapte mobilizatoare proiectele Elenei Udrea, se risipeşte inutil în intrigi de cartier îndreptate împotriva primarului Claudiu Tusac! Înţeleg că, în fine, după multe încercări, Mangalia are buget şi, ca atare, administraţia locală poate trece concret la treabă. Sunt curios dacă, în noile condiţii date, domnul deputat va continua să joace rolul care îi place cel mai mult, imitându-l, în cuget şi în simţiri, pe Gică contra… Aprobarea bugetului, care a trecut şi prin mâinile domniei sale, poate reprezenta un pas spre reconcilierea forţelor politice locale. E timpul ca aleşii Mangaliei să treacă la treabă şi la fapte concrete. De aici încolo, cei care vor continua să-i pună piedici primarului îşi asumă o mare responsabilitate. Inclusiv domnul deputat, care nu se poate dezice de proiectele ministresei Turismului, care, culmea, se bucură de sprijinul total al primarului pesedist de la Mangalia! După aceea, să nu uităm, vine decontul electoral…