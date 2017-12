Iorguş şi buldogul Tusac

În atmosfera de tavernă a politichiei, domnul Zanfir Iorguş seamănă tot mai mult cu un pirat care se sprijină într-un picior de lemn, dar căruia îi lipseşte pipa, pentru simplul motiv că domnia sa nu este “lup de mare” ca Băsescu. Lansat în cursa disperării pentru deputăţie, se simte din ce în ce mai singur. Este destinul tipic al politicianului părăsit de lăudători. Intrat în PD-L la recomandarea Elenei Udrea, Zanfir Iorguş se crede şi astăzi un politician cu muşchi! Cu toate că a pierdut lamentabil fotoliul de primar al oraşului Mangalia! În realitate, sînt silicoanele pe care i le-a implantat partidul. Deocamdată, cît timp Elena Udrea taie şi spînzură în PD-L Constanţa, trăieşte cu sentimentul liniştitor şi sigur că, chiar dacă i-au murit lăudătorii, este susţinut din toate părţile! O simplă iluzie pămînteană, pentru că Iorguş nu ar trebui să uite că nu a fost primit în unanimitate în PD-L şi că mulţi, mai ales la Mangalia, nu l-au vrut… Cum destui contestatari nu l-au vrut nici în fruntea organizaţiei locale! La acest moment crucial al carierei sale politice, una marcată de trecerea de la dreapta la stînga şi invers, fostul primar s-a prins cu disperare de piciorul de lemn al partidului său. Cel cu frecţia. Cum se tîrăşte PD-L, agăţîndu-se de bretelele lui Vadim, aşa se tîrăşte şi Zanfir Iorguş în politică. Din prea multă laudă de sine, a pierdut şi puţina diplomaţie din sînge, comiţînd greşeli capitale, care, cu siguranţă, o să-l coste scump. Înainte de a face primul pas în campania electorală pentru deputăţia mult visată de domnia sa, Zanfir Iorguş a fost redus la tăcere de primarul Mangaliei, Claudiu Tusac. Dezvăluirile acestuia în legătură cu unele tranzacţii dubioase cu terenuri i-au cam luat piuitul. Şi nu ştiu ce mă face să cred că s-ar putea să fie chiar bomboana de pe coliva politică! În general, bun de gură, de această dată, replicile domniei sale au fost destul de firave şi nu au mai avut consistenţa, în materie de tupeu, a atacurilor lansate în perioada cînd era convins că o să stea o veşnicie în fruntea Primăriei Mangalia, sentiment care, în general, îi animă profund pe pedelişti. Si atunci, ca şi acum, avea în faţa sa acelaş adversar redutabil în persoana lui Claudiu Tusac, pe care l-a tratat cu aerul de superioritate degajat de lauda de sine. Din cîte îmi amintesc, în campania pentru alegerile locale, Iorguş avea, cum se spune în popor, gura mare. Atît de mare încît, la un moment dat, nu mai putea fi oprit! De cînd Tusac a luat cheile primăriei şi a început să răscolească, precum Sorin Oprescu, în dulapul cu scheleţi, lucrurile s-au schimbat fundamental. Nu e un semn bun pentru Iorguş, pentru că nu se ştie ce poate să mai apară! Sigur, e treaba instituţiilor abilitate să stabilească ce este negru şi ce este alb în toată această poveste, numai că şi instituţiile astea, ştiţi bine, acţionează cînd şi cum vor ele, fiind preocupate mai mult cu onorarea comenzilor politice. Într-un fel, Zanfir Iorguş are ceea ce şi-a dorit el cel mai mult. Il are pe Tusac ca principal adversar în campania electorală, chiar dacă actualul primar al Mangaliei nu rîvneşte la un loc sub soarele imunităţii parlamentare! Spuneam, într-un editorial trecut, că nu înţeleg de ce Iorguş continuă să-l zgîndăre pe Tusac şi de ce tulbură în continuare apele la Mangalia! Pentru că nu s-a potolit, iată, a trezit buldogul din somn! Trebuie să fii total aiurea să deschizi o poartă pe care scrie “Cîine rău”! Înţeleg că toţi cei care îl critică sînt nişte “mincinoşi” dar, pînă la proba contrarie, Zanfir Iorguş este cel care încasează lovitură după lovitură la figură. Preocupat să răspundă acuzelor care vin dinspre Primărie, domnia sa nu o să aibă timp nici măcar să-şi cunoască adversarii din colegiul în care candidează pentru deputăţie! În cazul său, electoratul este mult mai interesat de explicaţiile date în legătură cu acuzele ce îi sînt aduse decît de programele cu care intenţionează să defileze prin satele şi comunele învecinate cu Mangalia. Nu a vrut domnia sa să se bată cu buldogul Tusac? Prins în pînza de păianjen a fostului său adversar de la locale, Zanfir Iorguş este ca şi anihilat, pentru că, la alegerile parlamentare, nu se mai poate sprijini dezinvolt pe piciorul de lemn al partidului. Cînd Iorguş se ceartă cu cine nu trebuie, cîştigă ceilalţi, care nu-şi vor pierde timpul în polemici ieftine. Cine seamănă furtună… Nu cred că este prea fericit că îl are în coaste pe Stelian Duţu. Si, staţi aşa să vedeţi ce o să iasă cînd o da Florin Maftei din casă!