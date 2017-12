Iorguş şi rezerva de „carne de tun”

În ciuda respiraţiei gură la gură pe care încearcă să i-o facă Elena Udrea, politicianul de largă circulaţie Zanfir Iorguş se află într-un total declin. În opinia mea, eforturile doamnei Udrea, un fel de “mănuşă de urecheat” a preşedintelui Băsescu, de a-l reabilita politic, sînt sortite din start eşecului. Din momentul în care a pierdut alegerile pentru Primăria Mangalia, domnul Iorguş a trecut în rezerva de “carne de tun” a şefului suprem de la Cotroceni. Cînd, aflat în cădere liberă la capitolul imagine, îl cuprinde disperarea, Traian Băsescu umblă la rezerva sa personală de exemple proletare. Cu ajutorul acestora, ori de cîte ori leopardul refuză să mai vopsească gardul, domnia sa încearcă să ne convingă că nu a abdicat de la principiile luptei împotriva corupţiei. Deocamdată, subţire, la Constanţa, a fost sacrificată, precum mielul blînd, una din finuţele sale de suflet, care, întîmplător sau nu, a căzut la mijloc în lupta de clasă pentru mazilirea “trădătorului” Dănuţ Moisoiu. E meşter mare prezidentul! Trebuie, nu-i aşa, ca să bagi frica în “trădători”, să apelezi şi la un sacrificiu suprem, demn de mitologia greacă, pentru că, altfel, rişti să scapi din mîini frîiele unui partid nărăvaş, care, colac peste pupăză, a luat-o rău de tot la vale! Pe urmă, nu trebuie să uităm că, în anumite momente de acalmie, Traian Băsescu are nevoie de mult zgomot pentru nimic… Sigur, nu e cazul să-ţi “execuţi” propriul frate, nu acum, şi atunci, mult mai simplu şi eficient, pui rapid la zidul politichiei unul din tinerii pe care i-ai năşit. Aţi înţeles de ce, într-o anumită perioadă, preşedintele “năşea” pe toate drumurile şi pe bandă rulantă? Zanfir Iorguş nu are nici măcar privilegiul de a fi finul prezidentului. El este, oricum, suspectat de ce vrei şi ce nu vrei, pentru că, într-o noapte, cu cazarmamentul din dotarea Primăriei Mangalia, a fugit de la PSD la PD-L. Pe urmă, să nu uităm cine i-a ţinut felinarul în faţă, ca să nu se rătăcească naibii pe la alt partid. Cum cine? Blaga. Buldogul flocăit de Oprescu. Şi în spatele lui Blaga cine chibiţa, făcînd mare caz de capacitatea lui organizatorică şi de monolit? Cum cine? Domnul Duţu, care se lăuda peste tot, după ce a racolat cinci primari, că “sparge” PSD la faţă! Oare ce-o fi în sufletul hoinar al preşedintelui cînd gîndeşte profund şi dibace cum să ţi-i ţace pe toţi cei care au avut de-a face cu Blaga şi Stelian Duţu? Păi, dumnealui, cînd i se pune pata pe cineva, îi rade tot arborele politic, cu mere mălăieţe cu tot, ca să nu mai ridice capul din nisip niciun “duşman al poporului”. Pe urmă, să nu uităm că, în scurtul timp istoric petrecut în PD-L, Zanfir Iorguş nu s-a bucurat niciodată de o atenţie deosebită din partea preşedintelui Băsescu, fiind tratat cu o oarecare indiferenţă şi chiar duritate. După cum îl cunosc pe preşedinte, sînt convins că îi stă tot timpul în gît parcursul politic al domnului Iorguş, pe care, în zilele sale proaste, s-ar putea să-l confunde cu Hrebenciuc! În aceste condiţii, nici recomandările de bună purtare parafate de Elena Udrea, trimisă de la Cotroceni să facă ordine în PD-L Constanţa, nu sînt de bun augur. După ce, în calitate de agent electoral al unor buldogi pedelişti, a capotat lamentabil, Traian Băsescu se repliază pentru alegerile prezidenţiale de anul viitor. Ca să convingă din nou electoratul, are nevoie, în principal, de o consistentă rezervă de “carne de tun”. Într-un fel sau altul, trebuie să folosească ţepele promise în Piaţa Universităţii.