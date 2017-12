Iorguş şi sămînţa de scandal

Făcînd pe lupii moralişti, susţinătorii lui Zanfir Iorguş, căruia ANI, aia cu integritatea naţională, îi face cu ochiul, au uitat subit că sămînţa de scandal şi starea de haos din Primăria Mangalia au fost moştenite de la fostul primar. Cît de scurtă ar fi memoria unora, totuşi, să fim rezonabili, nu au trecut decît cîteva luni de zile de la alegerile locale! În ciuda zelului cu care unii se străduiesc să cosmetizeze trecutul apropiat al fostului primar al Mangaliei, ne sună încă bine în minte urletele de luptă ale combatanţilor, figuri celebre desprinse parcă din piesele lui nenea Iancu. Dacă reţin eu bine, domnul Iorguş, cel care astăzi ne dă lecţii de bună purtare în Primărie, se lua reciproc de guler cu un anume domn Maftei, un vajnic consilier respectat în oraş pentru forţa pumnului său. Am înţeles, la vremea respectivă, după cum relata presa, că fostul primar a scăpat ca prin urechile acului de o chelfăneală zdravănă, dar, mă rog, într-un final fericit, a avut parte de efectele civice ale norocului... E drept, nimeni nu a făcut uz de forţa nucleară a oului, cum s-a întîmplat prin alte primării sau consilii locale din ţară! Pe ultima sută de metri din mandatul său, atunci cînd a simţit că îi fuge pămîntul de sub picioare, Iorguş a adoptat tactica “otrăvirii fîntînilor”. S-a pus în clonţ cu toată lumea, încercînd, după modelul primarului general Băsescu, să acrediteze ideea că domnii consilieri nu îl lasă să lucreze! În fapt, lupta de clasă a transformat Primăria Mangalia într-un “cuibuşor de nebunii”! Acum, precum Scufiţa Roşie, se saltă deasupra coşuleţului cu merinde şi încearcă să-l tragă de urechi pe actualul primar! Sigur, acompaniat de cîţiva dintre suflătorii săi în trompetă. Unul dintre ei este peremistul Ion Anghel, care, surprinzător pentru mine, la spartul tîrgului, cum îi şade bine unui politician altoit pe mirul schimbărilor după cum bate vîntul, a trecut în tabăra lui Iorguş! Ca şi domnul Mincă, liderul neostenit al filialei Constanţa a Partidului Conservator! După cum cîntă domnul Anghel, se vede treaba că îi este dor de vechea lui alianţă cu Mincă! Poate că, în secret, cînd inginerul din el îl contestă pe cîrciumar, cum a făcut în ziarul “Tricolorul”, pofteşte la statutul de conservator şi la un loc la dreapta lui Gelil, în umbra căruia a trăit în PRM… De altfel, nici nu ar fi de mirare, pentru că, din cîte constat, nu numai la Constanţa, ci şi la nivel naţional, Partidul Conservator se dovedeşte a fi un autentic aspirator de peremişti. În această privinţă, incluzînd toate performanţele posibile şi imposibile, PC Mangalia este un model autentic de gară peremistă. Se poate spune că, în perioada de dominaţie iorguşiană, la Mangalia, consilierii au pus în practică fel şi fel de combinaţii politice. De cele mai multe ori, peste capul partidelor pe care le reprezintă! A se vedea, de altfel, şi în momentul de faţă, atitudinea afişată de Ion Anghel şi Ion Mincă. Primul şi-a “turnat” partidul, e vorba de PRM Constanţa, pe motiv că ar fi stabilit unele înţelegeri cu PSD în privinţa Consiliului Local Mangalia, ceea ce s-a dovedit a fi o aberaţie! Celălalt, adică domnul Mincă, a ignorat uşor, în stilul său caracteristic, pactul încheiat la nivel naţional între PSD şi PC. Se vede treaba că modelul parşiv de funcţionare al Alianţei DA reprezintă, pentru unii politicieni, un exemplu de viaţă şi activitate revoluţionară. Zilele acestea, a fost pus din nou pe tapet proiectul refacerii Alianţei, cea care ne-a aruncat în haos. După ce s-au păruit în public, punîndu-şi poalele în cap, vor să se împace! Cu martori cu tot. După cum se poate observa, frica celor care sînt înspăimîntaţi că scapă din mîini ciolanul puterii îi determină să parafeze compromisuri de-a dreptul incredibile! În fapt, reprezentanţii partidelor învrăjbite fac dovada lipsei lor de caracter. După ce au încercat să se lipească de tot felul de înţelegeri şi alianţe, fie cu PNŢ-CD, fie cu democraţii lui peşte prăjit, scandalagiii defunctei Alianţe au ajuns la concluzia că se aseamănă cel mai bine între ei. Şi, vorba aia, cine se aseamănă, nu-i aşa?, se adună! Ca şi în viaţa de zi cu zi, sînt partide care azi se unesc într-un mariaj politic şi mîine se despart printr-un divorţ de pomină. După care, după un obicei monden grotesc, continuă morişca gesturilor de mahala, cînd fiecare îşi etalează fesele. Dacă nu ne-ar afecta viaţa de zi cu zi, puţin ne-ar păsa de indivizii care practică prostituţia politică în văzul lumii, fără a se mai deplasa pe centura inaugurată de Băsescu. Dintr-un punct de vedere însă, domnii politicieni se înşeală amarnic. Cred ei, orbiţi de foamea pentru putere, că o să mai ţină şmecheria cu ulciorul spart! Aiurea.