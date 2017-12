Iozefini nu o vrea de nevastă pe Anastasia Lazariuc

La doar o zi după ce apropiaţi ai solistei Anastasia Lazariuc au răspândit în presă zvonul că artista urmează să îmbrace rochia de mireasă anul viitor, presupusul „mire” a şi dezminţit informaţia. Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, iluzionistul Leonard Iozefini, cu care cântăreaţa are o relaţie de aproape cinci ani, a declarat: „Este adevărat că suntem iubiţi şi, cel mai important, prieteni de cinci ani, dar noi... nu ne căsătorim! Nici prin cap nu ne trece, deşi noi suntem două persoane fără obligaţii. Dar în Moldova toţi mă ştiu ca soţul Anastasiei”.

Magicianul a adăugat că nu cunoaşte vârsta concubinei sale din Republica Moldova şi întrucât mulţi au speculat pe marginea faptului că este mai tânăr cu 10 ani decât iubita sa, care are 57 ani, a precizat: „Nu ştiu câţi ani are Anastasia, nu am întrebat-o niciodată. Mi-e ruşine să o întreb. Atâta timp cât ai lângă tine ce-ţi doreşti, atunci e totul OK”. Leonard Iozefini intenţionează însă să se lase de magie şi să se lanseze în muzică: „Eu am o mare problemă cu Anastasia: nu mă lasă să cânt, pentru că ştie că o fac prost. L-am rugat pe Nicolae Caragea, un compozitor foarte bun, să-mi facă şi mie o piesă”, a mărturisit acesta.